«Hay que fijar un plazo para subirse al carro de las energías renovables»

maría j. muñiz | león

Las estrategias de futuro de la economía leonesa pasan por políticas activas para mantener la calidad de vida y los servicios en el ámbito rural, y para ello es imprescindible la reorganización administrativa de los ayuntamientos, que no pueden ser más de 50 (frente a los 211 actuales). El impulso de los grupos de acción local, que han mostrado excelentes resultados; junto con la modernización del sector agrario y sobre todo la creación de asociaciones de productores para abordar la comercialización de los productos de calidad leoneses en los mercados exteriores es otro potencial de crecimiento. Así como apoyar la I+D tanto en la industria como en iniciativas ya puestas en marcha como la Ciuden, o emergentes, como el desarrollo de drones. Y potenciar el turismo ligado a las riquezas locales, pero pasando inexcusablemente por la profesionalización del sector.

Son algunas de las fórmulas que ayer planteó el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de León, José Miguel Fernández, en las jornadas de debate sobre la economía leonesa organizadas por Diario de León en el Club de Prensa. Una charla en la que el economista analizó la situación y perspectivas de cada uno de los sectores de actividad de la provincia; y propuso también fórmulas para incidir en aquellas actividades que tienen más potencial de desarrollo futuro.

Fernández hizo hincapié en una de las principales pérdidas que ha sufrido la provincia en los últimos años: la desaparición de una entidad financiera propia. «Hay bancos, pero el sector financiero ya casi no existe, y es un problema muy serio. Con la pérdida de Caja España hemos perdido la capacidad de decisión en el ámbito local. La caja de ahorros fue un motor de crecimiento de la economía local durante décadas, pero las injerencias políticas han sido muy perniciosas». Ante la nueva situación reclamó a las entidades implantadas en la provincia una inversión «orientada a la economía real», que mire al desarrollo y «no sólo a captar depósitos».

energías renovables

Otro de los puntos en los que incidió el decano de Económicas fue en el potencial de la provincia para poner en valor sus recursos en el nuevo marco de generación de energías renovables. «La minería del carbón no tiene futuro, pero la provincia tiene sol, aire y biomasa. Es necesario establecer una estrategia con fechas concretas, 2030 ó 2040, para fijar una capacidad de producción en el nuevo entorno». Y abogó también por no olvidar la herencia minera como fuente de atractivo turístico (a la que sumó el patrimonio ferroviario).

Frente a sectores como el industrial, que no despega y «arrastra el lastre histórico de no haber incluido nunca a la provincia en los planes de desarrollo del franquismo»; o el de la construcción, «que genera mucho empleo pero lo destruye en épocas de crisis, y no volverá a ser el motor que fue», José Miguel Fernández plantea apostar por un sector agroindustrial que tiene productos de enorme calidad que tienen que ser comercializados fuera. Y ve un nicho en la producción ecológica, «muy valorada pero que aún es mínima».

La exportación es la asignatura a afrontar desde un cambio cultural de la empresa local para adaptarse al entorno globalizado; que tiene en la histórica industria químico-farmacéutica y su capacidad de atracción para nuevos proyectos, así como en la potencialidad de las empresas tecnológicas, dos de los nichos de creación de empleo de calidad. Sin olvidar el turismo, que «es un motor económico evidente, aunque sobredimensionado en la oferta de turismo rural. Los recursos naturales y de aventura, así como la gastronomía, son riquezaas a potenciar. Aunque es necesario profesionalizar la atención y crear paquetes para aumentar la permanencia».

Javier Menéndez, presidente de la Asociación Leonesa de Comercio (Aleco), analiza el punto de inflexión en el que se encuentra el sector frente a los muchos frentes que se le plantean. Aleco nació para defender y dinamizar el comercio de proximidad leonés, y es una agrupación multisectorial que acoge a establecimientos de diversas ramas de actividad. Su defensa va más allá del comercio local, y se implica en la estructura de la ciudad y sus barrios.