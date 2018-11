"Hay que recuperar los sabores de la provincia"

Han pasado 43 años desde que Pablo y Maruja, los padres de Yolanda, comenzaron la aventura que el miércoles hizo historia gastronómica al convertirse en el segundo restaurante de León en adjudicarse una estrella Michelín. Yolanda León se emociona al ver una y otra vez el vídeo de su familia celebrando en directo el momento en el que la gran pantalla del Pavilhão Carlos Lopes, en Lisboa, se encendió con las cinco letras del proyecto que ambos comparten casi desde niños. “Teníamos 17 años cuando comenzamos a salir y ya ves”, dice Juanjo, el chef de Pablo, Juanjo Losada, que reconoce la satisfacción y los nervios con que vivieron ese instante. “Estamos donde queríamos estar y este reconocimiento no cambiará lo que hacemos”, sostiene Juanjo, que comenzó haciendo tapas en el establecimiento hasta hoy. Hoy todo ha cambiado, aunque no tanto. Sigue en pie una cultura de trabajo basada en el producto para desarrollar una filosofía gastronómica que no puede entenderse sin las sinergias que aporta el productor local. “Nosotros nos basamos en el producto zonal, de la tierra, de León, Cada día creamos los platos según el producto que nos llega y vamos evolucionando con ellos”, Juanjo destaca que en León se “están poniendo las pilas” muchos agricultores, pequeños productores y artesanos que presentan productos de primera calidad. “En muchas ocasiones, sólo tenemos que ponerlo en el plato y ya triunfa solo”, dice. Pone como ejemplo el garbanzo verde o la lenteja beluga, productos que habían desaparecido por la globalización y que ahora regresan gracias al trabajo de estos productores y de restaurantes como Pablo, que le dan una segunda oportunidad. “Estamos recuperando esos sabores de antes, con una calidad brutal y que están cotizadísimos en el mercado”. Añade el chef que en León los jóvenes agricultores no se se atrevían a agachar el lomo y a coger el producto. “No se daban cuenta de que es más rentable vender cuatro o cinco kilos de calidad que cuatro toneladas”, advierte.