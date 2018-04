"Hay que reinventarse en las zonas mineras"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, manifestó hoy su apuesta por poner en marcha una “transición energética” para “reconvertir” las zonas mineras y no anclarse "en el pasado”. “Debemos ofrecer a la gente que va a perder su empleo un apoyo para que puedan reinventarse y recapacitarse hacia otros sectores, como las energías renovables o la innovación porque quedarse parado provoca frustración”, manifestó el presidente de la formación naranja.

Rivera no ha pasado por alto la reconversión minera y ha apostado por "reinventarse" en estas zonas y llevar a cabo una transición energética. "Que los fondos mineros no vayan al despilfarro, sino a fomentar alternativas reales", al tiempo que ha pedido "transparencia y políticas activas" para los nuevos modelos de negocio en las cuencas, así como "ayudar con incentivos fiscales a una reconversión industrial en esas zonas".

“Llevamos años de despilfarro y de corrupción y yo propongo transparencia y la reconversión de las zonas hacia otro tipo de empleo, para aprovechar el dinero de la Unión Europea”, apuntó, en una encuentro que mantuvo hoy en la capital leonesa bajo el título ‘El futuro de España’ que organizó Leonoticias.

En su intervención, anunció su compromiso por ser el primer presidente que no escoja al Fiscal General del Estado, en caso de ser elegido. “Hay que darle independencia a la fiscalía y los partidos siguen pactando para poder controlar la figura del Fiscal General. Me comprometo a que si soy presidente seré el primero que no lo elegirá para que haya una real despolitización de la justicia”, comentó.