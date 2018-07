Herrera espera que los aspirantes a liderar el PP logren fórmulas de unidad, renovación y regeneración, conscientes de lo que nos jugamos

El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, expresó hoy su confianza en que los dos candidatos a la Presidencia del PP sepan asumir la labor que tienen por delante para conseguir que la formación salga fortalecida del próximo congreso extraordinario. “Son paisanos, son amigos y hermanos nuestros y son personas que han demostrado su sentido de la responsabilidad. Hay que confiar en ellos; saben que cuentan con los más veteranos, que ya no le pedimos nada al partido, también para ayudar, pero son ellos los que tienen que buscar fórmulas de unidad, integración y renovación para que el partido salga como tiene que salir, a servir, a dejar de mirarnos en el ombligo de nuestras cuitas y a seguir trabajando por España en la función que nos corresponde”, dijo.

Herrera matizó que la integración no significa que necesariamente tenga que haber una única candidatura sino que el resultado del congreso sea un partido “unido, renovado, regenerado y, por tanto, fuerte”. Todos, manifestó, tienen que sentirse representados y no únicamente quienes apoyaron a los dos precandidatos ganadores.

La sociedad, declaró, castiga a los partidos que se dividen y la unidad no debe ser “un ejercicio de suma-resta, hay que integrar; deben sentirse también representados en la solución final, aquellos que ayer votaron a candidaturas que no pasaron el corte”. No se trata, insisitó, simplemente de sumar, y están equivocados, consideró, quienes entiendan que en el resultado de ayer “pueden sentirse confortablemente instalados y que no va por ellos algo que la sociedad nos está pidiendo, que es que regeneremos, rejuvenezcamos y demos oportunidades a nuevas generaciones”.

Herrera hizo estas manifestaciones en León, donde asistió a la entrega de Reales Despachos a los nuevos sargentos de la Academia Básica del Aire de La Virgen del Camino. Preguntado al respecto, recalcó que los candidatos a la Presidencia “tienen que extraer lecciones y consecuencias de las primarias celebradas ayer. A mí no me pagan por dar consejos; son personas mucho más jóvenes que yo, que han tenido muchas responsabilidades y muy maduras, que saben lo que nos jugamos y deben ser conscientes de eso”.

Que el proceso concluya con un PP más compacto y fuerte, remarcó, es fundamental. “El partido tiene que salir fortalecido y para salir fortalecido tiene que salir unido, si no, ¿qué esperamos, si no somos capaces de entendermos, de unir, cómo vamos a pedir luego la confianza a los ciudadanos?”, concluyó.