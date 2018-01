Herrera reclama que León sea capital de la cibertecnología

No veo ningún motivo por el que León no pueda ser Capital de la Cibertecnología. Pero no solo capital nacional. Del mundo. Basta con otorgarle el título (CAPITAL INTERNACIONAL DE LA CIBERTECNOLOGÍA Y DEL INTERNÉS Y DE LAS COSAS DE LA COMUNICACIÓN DE TODOS LOS SANTOS, por ejemplo), celebrar una misa, hacer unos carteles y colocarlos en la Carretera de Cistierna. También se le puede decir a la UNESCO y que haga un día especial. Con disfraces.