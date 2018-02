El 'himno nacional' de Marta Sánchez revoluciona a los partidos en León

El vídeo de la cantante Marta Sánchez en el que interpreta, ataviada con un traje rojo, el himno de España con una letra creada por ella en la que se incluyen frases como "vuelvo a casa, a mi amada tierra, la que vio nacer mi corazón aquí" ha suscitado cierto revuelto entre la clase política. Si bien los líderes nacionales de los grandes partidos políticos comentaron la grabación, los representantes locales también se han pronunciado al respecto con valoraciones dispares.

Al alcalde de León, Antonio Silván respaldó en sus redes sociales la valoración del presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy. El mandatario nacional compartió la publicación y felicitó a la cantante por poner letra a la Marcha Real'.

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de León, Gemma Villarroel, ha mostardo su conformidad con la iniciativa de Sánchez y la califica de "valiente", mientras que desde el PSOE han preferido no pronunciarse al no haber visto la grabación en la que la artista sorprendió el domingo por la noche a los asistentes a su concierto en el Teatro de la Zarzuela.

A Eduardo López Sendino, portavoz de la UPL en el Consistorio, le parece "lamentable" que el español "sea uno de los pocos himnos nacionales que no tienen letra" y recordó que ya hubo una propuesta hace años para ellos que finalmente no salió adelante ante la falta de acuerdo de los partidos políticos. Para Sendino, sería "razonable" añadir letra y opina que es quizás éste sea un buen momento para abrir un debate al respecto tras el cual los partidos lleguen a un acuerdo "y que cuente con el apoyo de los ciudadanos.

Muy distinta es la opinión de Victoria Rodríguez. La portavoz de León en Común señala que "tanto el himno como la bandera me rechinan bastante" al tiempo que asegura que "este no es el momento para exaltaciones patrias". Rodríguez ha aprovechado para acusar al PP "de no darse cuenta de que somos muchos los que no nos sentimos identificados con símbolos como estos". En la misma línea se pronunció Óscar Fuentes, de Podemos, que ha calificado de "tontería" la iniciativa de Marta Sánchez. "Que nadie se atribuya cosas que no le corresponden", sentenció