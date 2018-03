Hostales de León en pie de guerra contra la proliferación de los pisos turísticos

En los últimos años ha habido un enorme boom de las viviendas turísticas. Los propietarios han comprobado que es mucho más rentable el alquiler turístico -especialmente de fin de semana- que el residencial de larga duración. Hasta un veinte por ciento más pueden llegar a ganar, según revelan algunos estudios. León no ha sido una excepción a esta situación pero su proliferación ha puesto a los hostales de la ciudad en pie de guerra porque entienden que sufren una competencia desleal. "Se están dedicando a lo mismo que nosotros, al alquiler de habitaciones, pero no juegan con las mismas cartas", subraya Elsa Pellitero, responsable del Hostal Londres que junto con Ángeles Prada, del Hostal Prada Borges, es quien ha llevado la voz cantante en la denuncia de los hostales y pensiones leoneses.

En León, como en el resto de la comunidad, este tipo de establecimientos no están sujetos a ningún reglamento municipal sino que se rigen -los que lo hacen- por la Ley de Viviendas de Uso Turístico de la Junta de Castilla y León. Una norma que, según los afectados y la propia concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de León, Ana Franco, tiene bastantes lagunas y debería ser mejorada. "Para especificar y regular mejor ese tipo de inmuebles", subraya la edil leonesa.

Los hostales y pensiones de León se quejan de que con los pisos y viviendas turísticas sufren una clara competencia desleal. En teoría deben estar inscritas en un registro pero hay muchas que eluden hacerlo para escapar a la reglamentación y a las obligaciones que ello conlleva. "Pueden meter quince personas en un piso, no tienen limitaciones en este sentido. Nosotros pagamos impuestos y tasas municipales para locales comerciales que ellos no tienen. Por poner un ejemplo, los hostales tenemos que pagar al trimestre ochenta euros por recogida y reciclaje de basuras industriales y estos pisos, haciendo la misma actividad,no tienen que hacerlo. Eso no es justo", sentencian las portavoces de los negocios afectados.

Convencidas de que la actual situación es injusta apremian un nuevo reglamento que permita controlar a las viviendas turísticas y su actividad. De hecho ya han tenido varios contactos en el Ayuntamiento y recientemente han sido recibidos por la concejala de Urbanismo, Ana Franco, y también por el de Seguridad Ciudadana. "Estuvieron receptivos a nuestras reivindicaciones", aseguran al giempo que afirman contar también con el "total apoyo" de la Federación de Vecinos.

Reunión con la Junta

Ana Franco fue clara en su posicionamiento. "Tienen mucha razón en muchas cosas. Esa ley de la Junta debe ser mejorada. Creo que tiene puntos muy flojos y no llega a regular bien la utilización de este tipo de pisos que, en determinados casos, no pagan unos tributos que los profesionales del sector sí asumen. Deberían estar todos debidamente registrados e incluso deberían contar con el apoyo de la comunidad de vecinos del edificio porque el resto no tienen porqué sufrir que cada fin de semana en uno de esos pisos haya una despedida de soltero con lo que todos sabemos que eso conlleva", apuntó.

De hecho, en su agenda particular Ana Franco tiene previsto mantener una reunión una vez que pase la Semana Santa con la responsable del Servicio Territorial de Cultura de la Junta de Castilla y León para transmitirle las quejas de hostales y pensiones y plantearle la necesidad de mejorar la actual ley de manera importante.

Los hosteleros, en cualquier caso, no quieren llevar su postura al extremo. "Se trata de competir en igualdad de condiciones. Si alguien necesita alquilar su vivienda porque lo necesita para aumentar algo sus ingresos, vale, pero dentro de unas condiciones. Y hablamos de una licencia a nombre de una persona, no más.Un propietario puede tener una licencia de uso turístico, si tiene mas ya estamos hablando de una empresa".

Propietarios de hasta diez pisos

En este sentido aseguran tener constancia de que en León hay propietarios que tienen hasta diez pisos de uso turístico. Evidentemente, son los que más daño hacen al sector. Calculan, aunque no tienen un registro exacto, que en León funcionan actualmente como viviendas turísticas unos trescientos inmuebles. Es un 'sector' floreciente y en auge que alquila su vivienda rápidamente y no tiene problemas para encontrar inquilinos, sobre todo en época vacacional. "El impacto económico en Semana Santa o en meses como julio y agosto es muy grande", afirman. Y ponen más ejemplos: "Al Hostal Bayón, que está donde Zara, le han puesto cuatro viviendas de uso tuíistico en el pasaje de las zapaterías que está detrás".

Según sus datos, el Casco Viejo, la Palomera y la Inmaculada son las tres zonas de la capital leonesa donde abundan en mayor número este tipo de establecimientos.

Apuntan también -y es una queja que comparten de manera los responsables municipales- que las viviendas turísticas no tienen registros de viajeros. "De eso se quejaba también la concejala de Turismo, Margarita Torres, de que en las estadísticas le faltaba gente porque tienen constancia de que el número de visitantes a León está creciendo". Tampoco tienen la obligación de pasar un parte a la Policía de los huéspedes que han alquilado sus inmuebles. "Si tenemos un problema con un cliente, nosotros sabemos perfectamente quién está alojado en esa habitación", abundan en este sentido.

El resumen final que hacen es evidente: hace falta regular esta actividad al alza. "Por eso pedimos al Ayuntamiento que pelee en la Junta para agilizar un reglamento que permita controlar mucho mejor este tipo de establecimientos". Y apuntan también que sería preciso limitar el número de licencias.