Huelga en Navidad en la recogida de basura para exigir 30 contratos fijos

manuel c. cachafeiro | león

Los trabajadores del Servicio de Limpieza Viaria y Recogida de Basuras del Ayuntamiento de León irán a la huelga del próximo 22 de diciembre al 8 de enero para forzar una negociación sobre las condiciones laborales de una treintena de trabajadores que son eventuales cuando el acuerdo firmado hace dos años por el que se remunicipalizó el servicio implicaba que se les hiciese fijos, según explica el delegado de USO, Antonio Nicolás.

La plantilla de la capital está formada por 224 trabajadores, de los que 187 son indefinidos y el resto siguen en unas condiciones que no son las que se acordaron, añade este representante sindical.

«Las exigencias sociales pasan por respetar el proceso de subrogación en los términos pactados y aprobados por el Pleno Municipal», explica el comité de huelga en el comunicado en el que anuncia los paros, en el que insiste que ese acuerdo ya supuso «una importante merma de las condiciones de trabajo, sociales y económicas de la plantilla del servicio para ajustarse al plan de ajuste municipal». Un proceso que permitió un ahorro de casi 50 millones a las arcas municipales, calcula.

El Comité sostiene también que los responsables del Ayuntamiento no les han dejado otro camino «para garantizar la consolidación y estabilidad, la RPT, que va encaminada a convertirse en una injusticia social, con tendencia a favorecer a un grupo determinado de elegidos, entre los que no se encuentra el grueso de la plantilla municipal».

Esa RPT, que son las siglas de la Relación de Puestos de Trabajo municipales no atiende los criterios pactados en aquella subrogación firmada hace dos años, insiste Antonio Nicolás, que recuerda que la convocatoria de huelga fue firmada por todos los representantes sindicales -CC OO, UGT, Asial y USO- el pasado jueves tras una asamblea. Sin embargo, Enrique Rodríguez, de Asial, representante del colegio de personal cualificado, no comparte todos los términos de la convocatoria. «No estoy dispuesto a llevar a mis compañeros a una huelga, ni a que la ciudadanía sufra las consecuencias de los que no hemos sabido resolver en los despachos, excepto si estuviera en juego algún puesto de trabajo o el marco laboral del trabajador». Para este representante, es necesario «agotar toda la vía del diálogo para llegar al mejor acuerdo para los trabajadores».

En la convocatoria, el comité de huelga pide disculpas a los leoneses por las molestias.