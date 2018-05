La huella que dejó Morano

Los cuatro alcaldes de León han elogiado la figura de Juan Morano, que ayer fallecía a los 76 años de edad.

"Ha sido una persona importante para la ciudad"

José Luis Díaz Villarig, el alcalde que protagonizó el Pacto Cívico en 1987 tras la unión entre AP, PSOE y CDS, destaca que, a pesar de sus discrepancias pasadas, ha sido una persona importante para la ciudad. "Hace muchos años, pensaba que su actitud no era beneficiosa para la capital, ni para la provincia ni para la comunidad, pero una vez pasado todo aquello, hemos tenido buenas relaciones". El presidente del Colegio de Médicos de Castilla y León, que lamenta "indudablamente" su muerte, da el pésame a su familia y destaca el papel jugado por Morano en el desarrollo de León.

"Fue un honor sucederle"

"Para mí fue un referente personal porque además tuve con él mi primer cargo público, como teniente de alcalde, y el honor de sucederle como alcalde de la ciudad. Fue un político carismático cuya pasión marcaba todo lo que hacía. Era un político muy intuitivo y con una inteligencia especial para entender la ciudad, además de muy reivindicativo. Ha sido parte de la historia de historia de esta ciudad y marcado una impronta imborrable en León", señaló Mario Amilivia.

RAMIRO

"Tomaba las decisiones de acuerdo a lo que pensaba"

Francisco Fernández, alcalde socialista de León entre 2002 y 2003 y desde 2007 a 2011, lamenta que su relación política no fue excesivamente estrecha. "Yo fui concejal tras el Pacto Cívico y vicepresidente de la Diputación, con lo que no tuve la ocasión de profundizar en exceso, pero años después tuve relación personal y se convirtió en un hombre que respeté y al que tuve cariño". Francisco Fernández enfatiza en su carácter, fuerte, "las decisiones las tomaba siempre de acuerdo a lo que pensaba, a pesar de que dejara ampollas", y natural. "Fueron años convulsos, en los que se estaba fraguando la libertad, con lo que si tuviera que definir su legado diría que fue precisamente ese, el de la normalidad democrática. "Él puso empeño en la construcción de jardines, supongo que de la misma manera que el mandato de Amilivia se centró en las peatonalizaciones y el mío en la construcción de infraestructuras como el Palacio de Congresos", explica. El exalcalde socialista relata que hace pocos meses tuvo la oportunidad de tomar un café con él y a los pocos días le informaron de que tenía cáncer. "Me impactó profundamente".

"Era una persona dispuesta siempre a colaborar"

Alcalde de León desde 2011 a 2015 Emilio Gutiérrez también estaba ayer impactado por el fallecimiento de Juan Morano. "Lo primero de todo es expresar mi más sentidas condolencias a Encina, su esposa e hijos". Recordó que cuando conoció el fatal desenlace se encontraba en León al lado de un busto en reconocimiento de la ciudad a su persona. "Ese detalle -dijo- refleja la gran valía de Juan. Era una persona próxima a los ciudadanos que le recuerdan como un gran alcalde que sirvió a esta ciudad". Gutiérrez también tuvo ocasión de conocerle de cerca durante su etapa como alcalde en Cistierna. "Siempre que le llamé estuvo presto a participar en cualquiera acto. Mi recuerdo personal es ese: una persona siempre dispuesta a colaborar y a participar generosamente con lo que fuera. Era una persona muy cercana".

"Tenía calidad humana. Era leal, justo y carismático"

“Lamento profundamente la muerte de Juan Morano. Un beso cargado de fuerza a su mujer, Encina, a sus hijos, a sus nietos, a su familia y amigos. León pierde a un leonés de corazón que sentía esta tierra y que quería a sus gentes por encima de todo y hasta las últimas consecuencias”. Así comienza el pésame del alcalde de León, Antonio Silván, al conocer el fallecimiento de Juan Morano, ex alcalde de la ciudad, que ha muerto a las 3 de la madrugada en el Hospital de León a causa de un cáncer. “Juan era cercano, de gran calidad humana, leal, justo y carismático. Unos valores que se vieron reflejados en su trayectoria política. Fue un líder nato, justo merecedor del cariño de muchos, y del respeto de todos, también de sus adversarios. León, los leoneses lloramos hoy al alcalde que pilotó la ciudad a la democracia y su andadura hacia la modernidad”, dice Silván en su nota de pésame.

RAQUEL P. VIECO

"Deja un vacío que será imposible de llenar"

Carlos Lopez Riesco, exregidor municipal de Ponferrada habló más desde el lado personal que desde la óptica política. "En mi caso la política es lo menos importante a la hora de valorar la figura de Juan Morano porque tenemos una estrecha vinculación familiar (la mujer de Morano es prima carnal de su esposa). Por eso su frase para abrir el recuerdo fue rotunda y emotiva. "Lo primero era mi gran amigo y luego una absoluta referencia en lo político y en lo personal. Era un hombre grande. Deja un vacío que va a ser imposible de llenar". A su juicio, Morano un político al viejo. "Tenía un estilo de entender la política que yo comparto totalmente, que es el compromiso con la ciudadanía, con lo público y la capacidad de ejercer un liderazgo. Los políticos como Morano nunca iban detrás de los acontecimientos, siempre lo hacían delante". Durante su etapa como alcalde de Ponferrada tuvo una relación estrecha con Morano y luego la política les unió todavía más: fueron los dos diputados de la provincia leonesa por el PP en la legislatura 2007-2011. "El tenía mucha experiencia y compartimos mucho trabajo en todo tipo de asuntos. Siempre estaba presto a defender los intereses de esta provincia. Sin duda era alguien quien aprender".

"Marcó una época en la política leonesa"

La alcaldesa de Ponferrada, Gloria Fernández Merayo, significó sobre la figura y la trayectoria de Juan Morano: "Fue un hombre que marcó una época en la política leonesa y que como alcalde dejó su huella en la ciudad de León".