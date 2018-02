El impacto anual del Campus de la Salud privado en León superaría los 20 M

Más de veinte millones de euros al año. Ese sería el impacto que tendría en León el futuro Campus de la Salud que impulsa UCAM si tuviese en sus aulas 2.500 alumnos que es el mínimo de este tipo de centros en la comunidad de Castilla y León. El número de alumnos en las universidades privadas que funcionan en la comunidad varía de forma significativa. La que tiene un mayor número en sus aulas es el campus Isabel I de Burgos con 7.500 estudiantes matriculados. Le sigue a continuación la Pontificia de Salamanca con 6.194, la Miguel de Cervantes de Valladolid cuenta con 3.500 y la que cierra la lista es la Universidad Católica de Ávila que roza los 2.500, exactamente 2498. La Isabel I se fundó en 2008 y fue reconocida por las Cortes de Castilla y León. En su curso inaugural (2013-2014) contó precisamente con 2 500 alumnos y en cuatro años ha llegado a 7.500.

El gasto medio de un alumno por curso en este tipo de centros privados supera los 8.000 euros entre matrículas, libros, material y la estancia propiamente dicha. Si a León llegasen las cifras de la Católica de Ávila -aunque en el consistorio se tiene la certeza de que serían bastantes más- y se multiplicasen ese número por 2.500 ya estaríamos hablando de más de veinte millones de euros de impacto directo en la ciudad.

Todas las ciudades de la comunidad con universidad pública tienen también universidad privada a excepción de León. El proyecto de UCAM (Universidad Católica de Murcia) está ahí pero todavía no está definido como ayer insistió la concejala de Cultura, Margarita Torres. "Nosotros hemos respondido a la solicitud de información que se nos hizo pero no sabemos cual va a ser el mapa de titulaciones". Por eso no dudó en volver a expresar su incomprensión ante el rechazo que ha generado el posible desembarco de un campus de este tipo entre los colectivos sanitarios (odontólogos, enfermería y fisioterapia). "Sin conocer qué titulaciones se quieren impartir es ponerse la venda antes de la herida. Se me hace difícil hablar de competencia si saber las titulaciones que se van a dar".

A su juicio, no es descabellado pensar que el centro de UCAM eche a andar con más de 2.500 alumnos, que es lo que tiene el de Ávila, el que menos estudiantes tiene censados. "Hay que tener en cuenta que Ávila tiene la cercanía de Madrid y esa es una competencia muy fuerte. En cambio, León tendría potenciales alumnos de Asturias, Galicia, Zamora... su esfera de influencia es bastante más grande por eso creemos que superaría esa cifra".

Torres eludió concretar el número de empleos que generará. "Pero serán cientos seguro porque no sólo hablamos de profesorado, hay que añadir el personal administrativo, todos los que trabajen en el mantenimiento de las instalaciones, la residencia de estudiantes..."

Torres recordó también que "Medicina es una vieja aspiración de León que podría verse cumplida" si finalmente este proyecto llega a buen puerto. "Es algo bueno para la ciudad porque crearía mucho empleo de calidad y como políticos estamos obligados a no poner trabas a las iniciativas que generen riqueza en León... esperemos que no nos pase como con la Fasa Renault", indicó para recordar el fallido intento de la multinacional francesa de instalar su factoría en León y que finalmente acabó recalando en Valladolid.