El Incibe alerta de perfiles que esconden fraudes en aplicaciones de contactos

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), con sede en León, recomienda tener cuidado con el uso de las aplicaciones para hacer nuevas amistades porque en muchas ocasiones detrás de sus perfiles se esconden atacantes que utilizan la ingeniería social para esconder fraudes. En un comunicado, el Incibe ha recomendado hoy a los usuarios de este tipo de aplicaciones que no cedan bajo ningún concepto a las peticiones de la otra persona, por muy convincentes que parezcan, ya que, además de no conocerle en persona ni saber sus intenciones, no hay garantías.

También ha aconsejado ignorar posibles mensajes que puedan llegar al usuario tras un intento de engaño, especialmente si proceden de usuarios desconocidos. "Esa misma persona u otras, podrían intentar contactar de nuevo contigo bajo otra identidad", ha añadido el centro tecnológico. También ha aconsejado que se recopilen todas las evidencias del posible fraude como capturas de pantalla de las conversaciones, posibles fotos y el perfil de red social que utilizó.

Reportar el perfil falso ante la red social o plataforma donde esté alojado para que procedan a su eliminación y denunciar la situación ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) son otras de las recomendaciones del Incibe.

"Es importante recordar que con técnicas de ingeniería social pueden engañarnos fácilmente para hacernos creer cosas que no son en el mundo online, por tanto, no nos olvidemos de aplicar el sentido común y prestar mucha atención para que no acabemos envueltos en situaciones que nos pongan en riesgo", concluyó el Incibe.