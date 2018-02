Inditex refuerza el nudo logístico leonés y eleva la plantilla fija a 300 empleados

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Lamentablemente, hasta para trabajar por sueldos miserables en un almacén donde no se requiere ninguna cualificación, necesitas enchufe, pasar el filtro de la casta sindical y del partido político de turno, la carta de recomendación, el certificado de penales y la entrevista personal en la empresa donde si no acreditas algún tipo de parentesco de interés para la empresa no tendrás ninguna oportunidad. Es la cultura del nepotismo, el enchufe y el intenvercionismo absoluto de la casta en lo poco que se mueve por aquí. Eso explica por qué León es la provincia más subdesarrollada de Europa.