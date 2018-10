Un inspector sigue en el Eras para garantizar los horarios

Esto se veía venir, no es nada nuevo, es un instituto con muchas aspiraciones de idiomas y demás y luego resulta que se improvisa, que el absentismo de los profesores es brutal (la asignatura que más horas dan los chavales es la de "Guardia"), nombran delegados para que al final asuman las labores de conserjes (abriendo y cerrando clases y haciendo fotocopias, niños de 11 años), la mayoría de profesores que da clase en otro idioma no está preparado lo suficientemente ya que no son bilingües como no lo son nuestros hijos (en ocasiones hablan mejor que ellos), y además les revienta dar clase en el british un día por la tarde y al final lo despachan o se dedican a la lectura, los asesores vienen mal y tarde...para que seguir...hay más institutos.