Intervención envía a Cuentas la auditoría de Gersul con más de 13 M€ de tasas prescritas

álvaro caballero | león

Hay acuerdo extrajudicial, pero, por el momento, no se puede llevar a efecto. El consorcio provincial de residuos de León (Gersul) dejó ayer sobre la mesa el acuerdo adoptado para abonar a la concesionaria del Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) de San Román de la Vega, la UTE Legio VII, los 23.021.336,42 euros pactados como resolución del pleito judicial abierto por los impagos de los cánones de cinco meses de 2009 y todo el ejercicio 2010, más los intereses de demora. No pasará adelante por el ahora después de que el interventor del Ayuntamiento de León emitiera informe «desfavorable con reparo» a la actuación con el argumento de que «no existe dotación presupuestaria alguna para financiar el reconocimiento propuesto de obligaciones». No se queda ahí. A mayores, el encargado de la fiscalización ha remitido al Consejo de Cuentas la auditoría en la que advierte de que hay tasas del servicio prescritas, debido a que no se han reclamado por la vía ejecutiva a los morosos desde 2007, que estarían entre los 13 millones de euros y 16,5 millones de euros.

El informe de la auditoría remitida al Consejo de Cuentas advierte de que, debido a la falta de información facilitada desde el órgano gestor, «se desconoce el importe de los derechos pendientes de cobro que han entrado en situación de prescripción y que, por tanto, han de ser dados de baja en la contabilidad». Pese a esta sentencia, el funcionario habilitado nacional encargado de la fiscalización de las cuentas municipales hace referencia a que en los últimos ejercicios los impagos de las tasas alcanzaron una media los 2,5 millones de euros por anualidad, que partía con un padrón de cobros de 22,4 millones en 2014 y que en 2017 se ajustó a 18,3.

La morosidad anual se pone en relación con el apunte que hace el interventor sobre el remanente de tesorería de 2014, que recogía unos «saldos de dudoso cobro de 18.980.835 euros. Si a esta cantidad se le restan los 2,5 millones del ejercicio 2014, que aún podría reclamarse por no prescrito, la cuenta quedaría en 16,5 millones de euros incobrables, aunque los técnicos dejan la estimación en más de 13 millones por prudencia, dado que no queda claro que algunas providencias de apremio a morosos se pudieran haber llegado a notificar de manera efectiva.

La cuenta de ingresos perdidos se arrastra desde que en el ejercicio 2007 se dejó de cursar la reclamación de los recibos por la vía ejecutiva, a pesar de que entre 2010 y 2016 hubo una empresa privada encargada de la recaudación. La ausencia de este servicio hizo que sólo se cobraran las tasas de los contribuyentes que abonan sus obligaciones de forma voluntaria, pero se abandonara la reclamación de aquellos que no pagaban dentro del plazo. Pasados los cuatro años que establece la ley para su notificación por parte del ente gestor, los recibos se dan por prescritos, sin posibilidad de que se puedan cobrar pese a que esté acreditado el impago. En la práctica, quien no haya pagado desde 2007 hasta 2013, ya no tiene que hacerlo.