Jesús Calleja se va de tapas por León con Cayetano Rivera y Pedro Sánchez

Jesús Calleja se ha traído a León al torero Cayetano Rivera y al líder del PSOE, Pedro Sánchez, y se los ha llevado de tapas por el Barrio Romántico. El aventurero leonés, que esta tarde estaba en su casa para ver el programa que estrena hoy, la nueva temporada de Planeta Calleja, ha paseado por la ciudad con el torero y el político. A Calleja le gusta traer a León a los personajes que invita a su programa de aventura y, a menudo, ve el episodio con ellos desde su casa de Las Lomas.

El aventurero llevó a Cayetano de tour con su helicóptero por la provincia. El torero colgó una imagen en sus redes sociales, alabando león.

Cayetano en el helicóptero de Jesús Calleja.

Calleja se embarca esta noche en una nueva entrega de 'Planeta Calleja' (21.30 horas, Cuatro) junto a Paz Padilla. Magia, religión, naturaleza, emociones y humor se entremezclan en el primer destino de la nueva temporada de 'Planeta', en un viaje en el que se conocerá a una Paz completamente desatada.

El lugar elegido es Benín. El país africano está en la costa del Atlántico entre Togo y Nigeria, también conocido como la cuna del rito vudú. La presentadora de 'Sálvame' se integrará tanto en sus tradiciones que se ganará la confianza de las mujeres del lugar. No tendrá reparos en vestirse con la ropa tradicional para conocer al mismísimo rey de una etnia guerrera. Incluso, se emocionará cruzando en barca un poblado flotante y redescubrirá su instinto maternal visitando a los niños recién nacidos de un hospital con pocos recursos. Como es habitual utilizando su tono irónico, la cómica gaditana afirma que "La pena de mi vida es no haber tenido más hijos. Pero con la edad que tengo es complicado. Estoy loca por quedarme embarazada. Si me quedo ahora nos vamos a 'Cuarto Milenio".