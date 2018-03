Los jubilados leoneses mantienen su pulso al Gobierno con cinco protestas mañana

m. r. / l. p. | león / madrid

Rajoy no convence. Las últimas propuestas realizadas por el Gobierno para subir las pensiones mínimas y de viudedad no ha desconvocado a los pensionistas, más bien todo lo contrario tras conocerse que el nuevo índice de revalorización perjudicará enormemente a los futuros jubilados. Frente a ello, la Coordinadora Estatal de Defensa de las Pensiones realizaba ayer un llamamiento para secundar una serie de manifestaciones convocadas por toda la provincia, entre ellas la que se producirá en León capital a las 13.00 horas en la plaza de la Inmaculada. El resto son en Ponferrada, Villablino, Astorga y La Bañeza.

La coordinadora, a la que ahora se suman los sindicatos, llama a la ciudadanía leonesa, sea cual sea su ideología y el sentido de su voto, porque, según afirman, son apartidistas, abiertos, inclusivos a todas las personas. «Y porque no nos resignamos. Los pensionistas solo queremos lo que nos hemos ganado, queremos dignidad. una pensión suficiente para poder vivir en la tercera edad y un sistema que se lo garantice a nuestros hijos. una pensión suficiente y periódicamente actualizada es un derecho constitucional, que se ve vulnerado con las reformas de las pensiones, que no piensan derogar».

Su protesta va más allá de «la ridícula» subida del 0,25%. «Queremos unas pensiones dignas para todas las personas, con un sistema de seguridad social público y de calidad. Rechazamos que la solución sean los planes privados de pensiones, otro negocio para los bancos, y que el Gobierno está promocionando», piden. Entre sus reivindicaciones también quieren que desaparezca el copago de los medicamentos, que la pensión mínima sea de 1.080 euros que marca la carta social europea suscrita por España, que la edad de jubilación vuelva a los 65 años, retirar el factor de sostenibilidad porque vivimos más, y que la revalorización de las pensiones se haga de acuerdo con el I.P.C.

No aceptan lo que propuso anteayer Mariano Rajoy. «Bajar el IRPF a las pensiones no beneficia a quien tiene una pensión por debajo de 900 euros al mes porque están exentas de pagar. Y además, promete alguna subida con el IPC que no se sabe si va a cumplir porque su Gobierno es incapaz de aprobar los presupuestos y hace chantaje para que los partidos le den su apoyo». Por el contrario, «ha vetado», junto con Ciudadanos, la proposición de ley presentada para que la revalorización se haga de acuerdo al IPC y derogar el factor de sostenibilidad y ha suprimido la ayuda de 200 euros mensuales para pensionistas propietarios de una vivienda para afrontar el pago de gastos de mantenimiento, comunidad o suministros básicos del texto final del plan estatal de vivienda 2018-2021. «Rajoy chantajea al Congreso», sentencian.

IU hace un llamamiento a secundar las diversas concentraciones que se van a realizar en la provincia en defensa de la recuperación del poder adquisitivo de las pensiones y en reivindicación de un sistema público de pensiones garantizadas y dignas para el presente y para el futuro. También lo hacen los sindicatos CC OO y UGT con el objetivo de «asegurar el poder adquisitivo de las pensiones», «erradicar el déficit de la Seguridad Social y garantizar el sistema de las pensiones y también el sistema público.

Por su parte, la portavoz de la Junta de Castilla y León, Milagros Marcos, reclama un debate sobre la mejora y sostenibilidad de las pensiones «sosegado, serio y sin demagogias», y que se haga dentro del Pacto de Toledo. Marcos ha «compartido» la preocupación que por este tema tienen los pensionistas de la Comunidad. Explicó que se trata de una «preocupación nacional», y secundó la postura al respecto del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a la par que abogó por «buscar el acuerdo» lejos de «la demagogia y el partidismo», que «es lo fácil en este momento». La portavoz de la Junta insistió en reclamar «un ejercicio de responsabilidad y sensatez, un debate sosegado y serio para mantener las pensiones lo más altas posibles y de forma sostenible».

Se refirió además a los avances que el presidente del Gobierno avanzó anteayer en cuanto a las pensiones de viudedad, que tendrán que articularse vía presupuestos del Estado para 2018.