Los jubilados vuelven a tomar el centro de León para reclamar unas pensiones dignas

Cuando empezaron los recortes, ellos no se manifestaron, cuando quitaron profesores y médicos, ellos no se manifestaron, cuando quitaron una paga a los funcionarios, no se manifestaron, cuando cerraron un monton de empresas y sus hijos y nietos se fueron a la calle, no se manifestaron. Y ahora si??? Que se vayan a hacer puñetas aunque tire piedras sobre mi futuro tejado. Es puro egoismo y saberse 10 millones de votos...