El juez archiva el proceso para renombrar las calles franquistas

DL | León

El Juzgado Contencioso-Administrativo número 1 de León emitió el auto por el que se pone fin al proceso judicial seguido para resignificar las calles vinculadas a la Guerra Civil y al franquismo en la capital y en el que se expone el desistimiento de la parte actora, sustentado en el compromiso del Ayuntamiento de León de elaborar un catálogo de vestigios para ser expuestos al conocimiento público y proceder a su eliminación.

El abogado madrileño de origen leonés Eduardo Ranz, que impulsó esta causa junto a la Asociación Estudios Sobre la Represión en León (Aerle) en el año 2015, subraya en declaraciones a Ical que queda en manos del equipo de gobierno del PP anunciar la fecha del cambio comprometido.

A título particular y como letrado, además de sugerir que se dedique una calle a Rudesinda Fernández Pereiro, primera abogada de León «con expediente de roja», primera mujer abogada en la ciudad, propone dedicar otra a Luis Serafín Fernández Pereiro, abogado de León, cofundador de la agrupación socialista de la ciudad —dos veces en el siglo XX—, e interno en la prisión de San Marcos, el 26 de julio de 1936, de quien recuerda que decía: «Yo he conocido el Hostal de San Marcos cuando fue parador y siempre he sentido un calambre al contrastar la belleza imponente de su fachada con los horrores que acogió en su interior. Mi padre me llevó un día al Hostal, inaugurado en 1965. En la puerta había un portero uniformado que preguntó dónde íbamos y mi padre le contestó: «Yo he estado pensionado por Franco ahí dentro».

El Ayuntamiento de León aprobó por unanimidad en el pleno de febrero esta medida que contempla, en principio, el cambio a 35 calles y una treintena de personajes ligados al franquismo que deben desaparecer del mapa urbano de León. El catálogo lo elaborará un grupo de expertos con presencia de la Asociación de la Memoria Histórica.