El juez ‘salva’ el presupuesto de 2016 en San Andrés pero condena a recuperar la productividad

pilar infiesta | san andrés

El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo vuelve a bailar al son económico y judicial. Tras el reciente varapalo de los tribunales a la medida del equipo de Gobierno de suprimir la productividad a los 130 funcionarios, ahora el Contencioso-Administrativo número 2 de León se retrotrae y sentencia que ese complemento debe reintegrarse en su totalidad en el presupuesto de 2016.

Eso significa que no es válido el tijeretazo de un 67% que se había establecido para ese plus en las cuentas el ejercicio pasado, y que la merma hasta los 180.000 euros que se había fijado debe volver a engordarse hasta el medio millón de euros. El tribunal atiende así la petición de la Federación de Servicios Públicos de UGT, que solicitaba la nulidad de la «unilateral y arbitraria disminución que se venía presupuestando del complemento de productividad del personal funcionario, decretada por el acuerdo de la Junta Local de 17 de mayo de 2016». También estima la solicitud de este sindicato para declarar nulas y sin efecto las modificaciones del complemento específico de los puestos de trabajo de los conserjes y la Policía Local que se especificaban en el anexo al presupuesto.

El magistrado es especialmente contundente al fallar que tanto la aprobación inicial como la definitiva del presupuesto, en materia de plantilla y retribuciones, se efectuó «prescindiendo absolutamente del procedimiento legalmente establecido», y obviando «la negociación colectiva con los representantes de los trabajadores, sin que quepa revestir de legalidad y corrección jurídica a la aprobación de los presupuestos ni en su competencia, ni en la potestad de autoorganización».

No obstante, el ‘desaguisado’ podría haber sido mayor. PSOE-PAL, al menos, no ha visto rechazado en el Contencioso el presupuesto de 2016 en su conjunto. El recurso de FeSP-UGT era contra el acuerdo de aprobación definitiva de las cuentas, lo que podía haber desembocado en la nulidad del presupuesto. El juzgado condena en costas al Ayuntamiento, pero no accede a la pretensión del sindicato a amortizar la plaza de auxiliar administrativo del departamento del servicio de nóminas por no corresponder al tribunal esa cuestión.

Queda saber cómo afectará esta decisión judicial al presupuesto de 2017. La intención del equipo de Gobierno es sustituir la productividad por un complemento lineal de 200 euros, lo que generó discrepancias entre los representantes de los trabajadores. PSOE-PAL asegura desde hace meses que el Plan de Ajuste obliga a recortar el capítulo 1 de Personal, y una medida era a través de ese plus.