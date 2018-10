La Junta centraliza en Valladolid las necropsias de osos que hacía la ULE

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

¿Pero bueno es que no se cansan de llevar todo lo que pueden para Valladolid? ¿que dicen los políticos de León? ¿no tienen ni voz ni voto?, ¿es que no se enteran?, ¿en manos de quien estamos?. ¿no tendríamos que salir todos a la calle y echarles de los Ayuntamientos Diputación y medas? si no valen que se marchen o mejor dicho echemos-les.