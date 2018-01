La Junta compromete 400.000 euros más para el Museo de Semana Santa

miguel ángel zamora | león

La Junta de Castilla y León comprometió 400.000 euros más para la construcción del museo de Semana Santa de León, según anunció ayer Pedro Puente, presidente de la Fundación Museo diocesano y de Semana Santa, en el transcurso del acto de presentación del proyecto, que se celebró en el Auditorio ‘Ciudad de León’ con presencia de las principales autoridades y de los responsables de las cofradías.

El evento sirvió para dar a conocer el pasado, el presente y el futuro de la iniciativa, que se pretende poner en marcha en el año 2019 si se cumplen los planes previstos. Presentado por José Antonio Fresno, vicepresidente de la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de la semana Santa de León, el acto contó con la participación de la Agrupación Musical del Santo Cristo de la Bienaventuranza, la Escuela de Música del Santo Cristo del Perdón y la Agrupación Musical de Nuestra Señora de Angustias y Soledad y la intervención de representantes de las instituciones que hacen posible la iniciativa.

PEDRO PUENTE (FUNDACIÓN MUSEO DE LA SEMANA SANTA)

«Necesitamos que el slogan ‘Participa y ayuda’ sea realidad

«En enero de 2016 el señor Obispo me encargó los estatutos y en abril se iniciaron las obras. El primer día éramos seis, los cinco del patronato y el arquitecto. Hoy aquí somos muchos más por lo que veo y tenemos fe en llegar al fin tal y como estaba previsto para inaugurarlo a finales de 2019. Hay que agradecer que Monseñor Julián López prefiriera el museo de la Semana Santa antes que otros fines como destino del antiguo Seminario. La Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León ya nos ha aportado tres partidas de 400.000 euros y el Ayuntamiento dos más que suman 700.000. Ahora necesitamos que el slogan Participa y ayuda se haga una realidad. Que nos abran puertas de empresarios, fundaciones, instituciones y particulares. Queremos que participen todos, que el eslogan Museo de todos los leoneses se cumpla porque la Semana Santa es de todos».

FÉLIX COMPADRE (ARQUITECTO)

«No queremos que el museo acabe siendo un almacén de pasos»

«El proyecto definitivo está dotado con 5.000 metros cuadrados de superficie y dos plantas para tallas y tronos que incluirán el patrimonio de la ciudad y la provincia, gracias a una inversión de cuatro millones de euros. El museo no pretende ser un almacén de pasos, sino un centro de fe y de arte. Con esa idea trabajamos. Después de un año y medio de trabajos, con alguna sorpresa como la obligación de realizar catas arqueológicas que supuso un sobrecoste del 10%, la obra nunca se ha detenido y lo que hemos hecho es modificar el ritmo para adaptarlo a estas circunstancias, con un gasto que ya supera el millón de euros».

MANUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ (JUNTA MAYOR DE SEMANA SANTA)

«En Zamora, el de Semana Santa es el museo más visitado»

«Es un honor ver hacerse realidad este proyecto que conseguiremos entre todos. A mediados de los 50 había medida docena de cofradías y hoy hay dieciséis, pero seguimos teniendo la misma pasión. El Museo de Zamora es el más visitado de allí. Aquí hay que agradecer la valentía de nuestro obispo, que como buen zamorano, conoce el de conoce el de allí, que nos ha servido como referencia. Las cofradías de León tienen un valioso patrimonio que servirá para mostrar cómo León vive su fe. Es necesario que todos sumemos pensando en León y pido a las instituciones un esfuerzo aunque los fondos públicos seguro que también son necesarios en otros ámbitos. Pero si somos conscientes de que estamos haciendo historia para León y de que este es un proyecto de los leoneses, seguro que encontraremos el apoyo que necesitamos. Es probable que las aportaciones de los ciudadanos sean una pequeña muestra, pero no nos vamos a quedar quietos y vamos a llamar a las puertas de empresas y fundaciones para que nos ayuden a hacerlo una verdadera realidad».

JULIÁN LÓPEZ (OBISPO DE LEÓN)

«Espero que se haga un buen estudio de la iconografía»

«La Semana Santa de León me interesó desde el primer momento por su personalidad y contar con un museo no sólo es por una cuestión de práctica sino también porque los pasos no se pueden tener en paneras cubiertos por lonas. No todas las imágenes pueden estar al culto y hay que colocarlas. Esto es un desafío para la iglesia diocesana. Por eso pido generosidad a las cofradías. Tener un lugar de paz y bien localizado, a dos pasos de la Catedral es un lujo. Por eso quiero que cofradías y Junta Mayor estudien bien el programa iconográfico. El museo de Zamora es sencillo y al final del recorrido está la Resurrección. La de León es una Semana Santa diferente. Allí la mayoría de tallas son de Ramón Álvarez, que es un escultor muy humilde que ha hecho las tallas siguiendo el modelo casi de un Belén. Es una puesta en escena. Espero que los leoneses muestren interés por esta expresión de historia que yo traigo desde la ciudad de Doña Urraca y que aquí se afronte este reto de futuro».

AMELIA BIAÍN (JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN, servicio de cultura)

«Nosotros tenemos la función de asesorar y de invertir»

«Hay una doble vertiente en la participación de la Junta de Castilla y León en este proyecto, a través del Servicio de Cultura que yo dirijo en la Delegación Territorial de León. Está la parte inversora y la asesora. Descubrir y admirar su calidad arquitectónica servirá a los leoneses para valorar el sustrato histórico sobre el que se asienta, con una porción de muralla y una estancia romana. Es nuestra obligación cuidar de nuestro patrimonio. Animo a los presentes a participar en su consecución».

MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ

(DIPUTADO DE CULTURA)

«Los que vienen tienen que disfrutar de lo que tenemos»

«Somos muchos los leoneses que vemos algo que mostrar al mundo en nuestra provincia. La Semana Santa es una muestra de nuestras raíces, hay que hacer que los que vienen disfruten de lo que tenemos».

FERNANDO SALGUERO

(VICEALCALDE DE LEÓN)

«Pedimos a los leoneses que miren al futuro desde el pasado»

«Tuve el honor de participar en las reuniones de lo que hoy ya no es un proyecto sino una realidad y del descreimiento que acompaña siempre al leonés, pasé tras la primera reunión al entusiasmo porque veía que, esta vez sí, va a ser una realidad. Pronto podremos contar un una red de museos inigualable y de una calidad increíble, con artistas nacionales que dan lo mejor de ellos. Desde el Ayuntamiento pedimos a los leoneses que observen desde este museo y miren al futuro desde el pasado. Que sea enhorabuena».