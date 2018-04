La Junta concede a estudiantes 906 ayudas por casi 58.000 euros para tabletas

La Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León ha concedido hoy 906 ayudas, de las 1.262 solicitadas, para que los alumnos de los centros educativos que cumplen los requisitos establecidos adquieran dispositivos digitales -tabletas- con el objetivo de promover la igualdad de oportunidades.

El total de recursos adjudicados para esta convocatoria ha sido de 57.907 euros, por lo que todas las solicitudes presentadas que cumplían los requisitos recibirán la ayuda, según ha informado la Junta en un comunicado,

El motivo de las solicitudes denegadas ha sido por superar los umbrales de renta, por no presentar la factura o porque el dispositivo para el que se solicitaba ayuda no era subvencionable.

El objetivo de las tabletas es ampliar el concepto de aula, dar la posibilidad al alumno de conectarse en cualquier lugar a cualquier hora, fomentar el trabajo colaborativo y además motivar su propio aprendizaje.

En la misma línea de ayudar a las familias que más lo necesiten se introdujeron modificaciones en la convocatoria de 2015/2016 como una revisión de la renta máxima de la unidad familiar para tener en cuenta el estándar europeo para determinar la vulnerabilidad social.

De esta forma han sido beneficiarios de estas ayudas los alumnos que cursan Educación Primaria o Secundaria obligatoria cuyas rentas de la unidad familiar en el año 2016 no superaran para una familia de dos miembros, 18.410,60 euros; de tres, 24.075,40 euros; de cuatro, 29.740,20 euros; de cinco, 35.405 euros; de seis, 41.069,80 euros; de siete, 46.734,60 euros; y de ocho, 52.399,40 euros.

La Consejería de Educación, a través de la Dirección General de Innovación y Equidad Educativa, ha establecido atender de forma preferente a aquellas familias en situación de riesgo de exclusión social que dispondrán de un tratamiento favorable que les de prioridad en la concesión de las ayudas.

Se establecieron tres intervalos de renta per cápita a cada uno de los cuales les corresponde una cuantía diferente, sin que esa cuantía supere el gasto.

Para rentas de menos de 2.500 euros la ayuda será de 90 euros; entre 2.500 y 3.500 de 65; y para rentas superiores a 3.500 euros de 40.

Con el objetivo de favorecer la igualdad de oportunidades en el acceso a la enseñanza de calidad la Consejería de Educación concedió 877 ayudas para adquirir dispositivos digitales en el curso 2014-2015, 905 en el 2015-2016 y 917 en 2016-2017.

Para el curso 2017/2018 el 53 por ciento de los beneficiarios han recibido una ayuda de entre 90 y 65 euros, el 72 por ciento del presupuesto total.

El 65 por ciento de los beneficiarios pertenecían a familias en situación de especial vulnerabilidad -familias numerosas, discapacidad, violencia de género o víctimas de terrorismo-.