La Junta defiende que el plan logístico del noroeste ya está en el Protocolo de Aveiro

l. urdiales | león

«En materia de desarrollo logístico y de transporte, hacemos justo lo que dicen que no hacemos, que es apoyar los intereses de León, y de Castilla y León», matizó ayer Juan Carlos Suárez-Quiñones. El consejero de Fomento replicó de esta forma las críticas de diferentes partidos a la invitación que ofreció la Junta al lobby empresarial para que incluya sus demandas de desarrollo logístico del noroeste en el seno del Protocolo de Aveiro. Arma reivindicativa ante Europa para desarrollar el corredor del Atlántico. «Porque es que dentro de este ámbito ya están incluidas las demandas de prioridad sobre las trazas ferroviarias que reivindican los empresarios de León, Asturias, Galicia y Cantabria; la línea de Palencia -León,-Vigo-Coruña; la Palencia-León-Gijón», extendió el consejero de Fomento, que cuestionó los comentarios políticos en los que se relacionaba la postura de la Junta respecto a los cauces adecuados para dar curso a las reivindicaciones empresariales con que el titular de la consejería sólo defiende el eje Salamanca-Valladolid-Burgos. «Falta a la verdad quien dice eso, porque la Junta, precisamente, ha liderado el trabajo de desarrollo de transporte que implica a la macrorregión Resoe, que incluye a Galicia, Asturias y Castilla y León; y ha propuesto el Master Plan, un documento de más de 500 páginas que detalla hasta 72 infraestructuras viarias en León que se ha dado traslado a Europa para su desarrollo», relató Suárez-Quiñones. El titular de Fomento enfatizó la implicación del gobierno autonómico para con los objetivos de la conectividad que pretende Europa a través de la norma 1315/2013, que dio como resultado un documento, que desarrolla el Protocolo de Aveiro a través de un pasaporte técnico que se aplica en torno al concepto capilar del corredor Atlántico. No es lineal, y de eso se encargó la Junta, de no ceñirse a la traza del corredor; y ese documento fue rubricado por la consejera de Fomento de Galicia, de la consejera de Fomento de Asturias, por Castilla y León, en un acto de presentación que se llevó a cabo en Ponferrada hace unos meses», expuso el consejero de la Junta de Castilla y León frente a una interpretación «que falta a la verdad cuando dice que sólo impulsamos el eje Valladolid-Burgos; no es verdad; defendemos los intereses de León y de Castilla y León». Corredor Atlántico; Protocolo de Aveiro; Máster Plan. Hay medio millar de páginas en un documento que diversifica a través del territorio del noroeste una red viaria con enlaces intermodales que cita Suárez-Quiñones de carrerilla para oponer un criterio a la embestida política en la que derivó su primera opinión sobre el recorrido y la oportunidad del lobby empresarial que urge a Europa y al Gobierno de España con medidas inmediatas contra la marginación del noroeste. «El protocolo de Aveiro, que reúne administraciones, entes, estructuras portuarias y logísticas, incluida la asturiana Zalia, es una medio abierto a propuestas, dispuesto a sumar», argumenta el consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León a favor del tamiz de redes viarias que tejen propuestas para desarrollar el Conectar Europa, «también en el noroeste, en Galicia y Asturias, en León, que es antesala de estos dos territorios». Para dar fe de esa elaboración extensa de programas y propuestas, ofrece una comprobación a través del dominio www.Cylog.com, que recoge todo el contenido de la actividad a la que hace referencia el consejero de Fomento del gobierno autonómico

Desde esta labor de trabajo que describe, subraya la apertura prevista para la aportación de colectivos interesados en la materia que se ventila, el desarrollo logístico. Desde la que alaba la labor de los empresarios que «reivindican y trabajan y para los que ofrecemos nuestra total colaboración». Pero no oculta la extrañeza que le produce que «toda esta aportación de proyectos y propuestas logísticas, de conectividad, que se recogen en los documentos elaborados en torno al Protocolo de Aveiro, del desarrollo del corredor del Atlántico a través del eje noroeste del país le sea ajena a los políticos que debían tener constancia de este trabajo, publico y conocido».