La Junta ofreció ir a otro colegio al menor agredido en La Virgen

p. infiesta | valverde

La Junta ofreció a los padres del menor con síndrome de Asperger agredido la pasada semana con un producto abrasivo, mientras se encontraba en el patio del colegio de La Virgen del Camino, la posibilidad de continuar estudiando en ese centro o de trasladarse a otro. Tanto el director provincial de Educación, Jesús Víctor Díez Peña, como el consejero, Fernando Rey, garantizaron a los progenitores que el regreso del adolescente de 15 años al aula sería, no obstante, «seguro» y cuando él estime oportuno.

El encuentro entre los responsables de Educación y los padres se produjo el pasado miércoles, después de que la familia de la víctima se dirigiera por carta al consejero de Educación lamentando que hubiera declarado que el caso había sido aislado. En la misiva le explicaban que el menor, que lleva escolarizado cinco años en el colegio de La Virgen, «solía recibir insultos con frecuencia y agresiones puntuales por parte de las compañeras a las que se ha abierto expediente disciplinario por el incidente del día 14», aclaran.

Rey, al parecer, se disculpó de sus palabras y se activó el Plan de Acoso, que podría culminar con una expulsión temporal o definitiva de alguna de las adolescentes. El agredido ya dio su versión al fiscal de Menores, que también ha citado a las tres estudiantes que presuntamente vertieron un bote de un producto de limpieza abrasivo a la cara y por encima del estudiante, tras haberle increpado y puesto la zancadilla, según relató él en Fiscalía. Los padres consideran que los responsables de Educación «fueron amables, cordiales y se solidarizaron» con ellos en su reunión. También opinan que les dieron «bastantes opciones, sobre todo, la posibilidad de que el niño, si quiere, se quede en el colegio o vaya a otro que se adapte a las necesidades que tiene por su Asperger», explicaron. Precisamente esta posibilidad fue la misma ofrecida por la Junta en el caso del menor acosado en el colegio de los Maristas de León. Una medida que disgustó a varios colectivos por ser la víctima la que tuviera que salir del centro.

Sin secuelas en el ojo

Los progenitores acudieron ayer a una revisión oftalmológica del menor en Asturias, donde les confirmaron que ni perderá el ojo ni tendrá secuelas. «Para nosotros era lo principal, que nuestro hijo no sufriera daños, y cuando me lo dijeron, me puse a llorar como un descosido. Se me ha quitado un peso de encima, porque estábamos muy preocupados. Lo demás es añadido, si se queda en el colegio o se va a un centro nuevo, como a priori sí le gustaría, es secundario y habrá que valorarlo con calma», reconoció su padre. A las instalaciones de La Virgen acuden otros dos hermanos.