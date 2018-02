La Junta reduce entre un 10 y 20% los precios de las escuelas infantiles

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado el decreto de precios públicos de las escuelas de Educación Infantil titularidad de la Comunidad, que reduce las tasas públicas entre un 10 y un 20 por ciento y amplía las causas de exención a mujeres víctimas de violencia de género, a víctimas de terrorismo y a familias monoparentales en función de su renta.



La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades gestiona 29 escuelas infantiles para niños de hasta tres años que atienden en la actualidad a 2.300 pequeños con la finalidad de facilitar la compatibilización de la vida familiar y laboral.



Los nuevos precios recogidos tratan de facilitar la igualdad de oportunidades y el acceso a este servicio público de niños de familias con más necesidades, ya sea por razones de menores ingresos económicos, laborales o circunstancias familiares específicas como son las de familia numerosa o las monoparentales.

De esta forma, y para estas escuelas infantiles, la Junta reduce las aportaciones que realizan las familias cuyos hijos son atendidos a través de estos servicios gestionados por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.



Esto va a suponer que, en función de la renta per cápita, hasta 180 euros se está exento de pago, mientras que hasta ahora esta exención estaba situada en 150 euros.



EXENCIONES

Respecto a las exenciones también se amplían a mujeres víctimas de violencia de género, víctimas de terrorismo y familias monoparentales, en este último caso, siempre que su renta per cápita no supere los 320 euros.



Los tramos entre los 180 y los 320 euros de renta per cápita familiar tendrán una reducción de un 20 por ciento respecto a los precios actuales, de tal forma que las familias que tengan una renta per cápita entre los 180 y los 230 euros al mes verán reducida su cuota hasta los 28 euros al mes; los que tengan una renta de entre 230,01 y 270 euros reducen su cuota a los 33,60 euros y los que tengan una renta per cápita entre los 270,01 y los 320 euros mes reducen su aportación hasta los 48 euros.



Los tramos de renta per cápita entre los 320 euros y los 400 euros experimentan una reducción de precios del 15 por ciento, de forma que se pasa a pagar 59,50 euros en el tramo entre los 320 y los 360 euros de renta, y 71,40 euros en el tramo entre los 360 y los 400 euros de renta.



Por último, la reducción es el 10 por ciento a partir de los 400 euros de renta per cápita, donde se reduce la aportación a 90 euros en el tramo entre 400 y 500 euros de renta y a 108 euros en el tramo a partir de los 500 euros de renta.



Junto a esto, también se reduce el servicio complementario 'Pequeños madrugadores' un 15 por ciento y pasa a suponer 10,2 euros. Este servicio supone la ampliación de horarios en estas escuelas infantiles de titularidad pública entre las 7.45 y las 8.45 horas.



En el proyecto se prevé la construcción de un instituto de cuatro líneas --16 unidades de Educación Secundaria Obligatoria--, con una superficie útil de 4.835 metros cuadrados y con las necesidades educativas habituales de un centro de estas características, y una reserva para la futura construcción anexa si procede una ampliación.



De esta forma, los espacios propuestos incluyen una zona docente, con 16 aulas polivalentes, cuatro aulas de diversificación, dos aulas de música, dos aulas de informática, dos aulas de plástica y visual, dos aulas taller de tecnología, dos laboratorios, diez departamentos, sala de usos múltiples y biblioteca; una zona de administración, con despachos dirección, secretaría, jefe de estudios, sala de visitas, sala de profesores, despacho para el Ampa, despacho de alumnos, conserjería y reprografía; y servicios generales que albergarán los cuartos de telecomunicaciones, limpieza y contadores.

El proyecto también incluye la construcción de cafetería y gimnasio y espacios exteriores con pista polideportiva, aparcamiento y zona ajardinada.