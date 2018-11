La Junta tutela hasta 2020 el presupuesto de la Diputación por saltarse la regla de gasto

asun g. Puente | león

Tres años de tutela financiera. El incumplimiento de la regla de gasto de la Diputación durante 2017 obliga a la institución provincial a seguir la senda autorizada por la Junta hasta el año 2020, con los números ya trazados y encajados, el camino debe continuar pese a la cita electoral de la primavera y la formación de un nuevo gobierno. El Palacio de los Guzmanes tuvo que elaborar un plan económico-financiero para conseguir el permiso de Valladolid para aumentar su gasto, un trámite en el que el hecho de que las arcas del Palacio de los Guzmanes alcanzaran este otoño la deuda cero fue fundamental para lograr la aprobación del documento.

La liquidación del presupuesto de 2017 evidenció un superávit no financiero de algo más de 11,3 millones de euros, un porcentaje de deuda financiera situado en el 1,68% y un gasto no financiero computable de casi 93,4 millones, que superó el límite de la regla de gasto fijado en cerca de 78,8 millones.

Con el plan, aprobado por la Diputación y avalado por la Junta, el gasto no financiero tiene el límite en los 104,5 millones de euros en 2018, «con lo que se garantiza con absoluta certeza el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y el carácter saneado de las cuentas provinciales», indica el interventor de la institución provincial en el plan.

Entre los argumentos que esgrime para sustentar esta «certeza», la deuda cero que permitirá un ahorro en gasto financiero, lo que «posibilitará disponer de un recurso permanente de financiación».

Con los deberes ya hechos, la Diputación conoce cómo debe ser el presupuesto 2019: ascenderá a 131,9 millones de euros, a expensas, eso sí, de que puedan incorporarse subvenciones finalistas, explica el diputado de Hacienda, Lupicinio Rodrigo. Se refiere a ayudas que lleguen del Estado o la Junta para financiar objetivos específicos, sin que puedan tener otro destino.

«Estamos obligados a seguir el plan económico-financiero, por un lado es una ventaja porque ahora nos tenemos que adaptar esta planificación». A falta «de algunos flecos», el documento con las cuentas de 2019 serán presentadas en breve a los grupos de la oposición para su análisis y planteamiento de propuestas. Las previsiones, indica el diputado, fijan principios de diciembre para su debate en Pleno y su aprobación inicial.

El bloqueo que sufren los Presupuestos Generales del Estado para 2019, por la falta de apoyos del Gobierno, de momento, asegura el diputado de Hacienda, no afecta al diseño de las cuentas del Palacio de los Guzmanes. «Nosotros tenemos que cumplir la legislación vigente en este momento y el hecho de que el Estado no tenga presupuesto no nos impide al resto hacer el nuestro».

En 2019, los ingresos no financieros incondicionados serán actualizados en la tasa de crecimiento del 2,7%, aprobado por el Consejo de Ministros. Para el próximo año, la regla de gasto quedará fijada en 115,9 millones de euros y el límite del gasto no financiero en 131,9. El importe de este último capítulo se ha estimado en el plan en 94,5 millones de euros.

La cuentas de 2019 contemplan el aumento del gasto destinado a personal: un 2,50% para asumir posibles subidas retributivas, además de un 0,25% adicional para fondos adicionales destinados a mejora del empleo público y las condiciones de trabajo. La tasa de reposición se ha considerado en el 100% del personal