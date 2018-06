Los juzgados acumulan más de 23.000 asuntos aún pendientes de resolución

miguel ángel zamora | león

Los juzgados leoneses tienen 23.000 asuntos pendientes de resolución, según el último informe trimestral del Consejo General del Poder Judicial, de acuerdo a cuyos datos, la evolución de la litigiosidad superó el 3% en el último trimestre.

Los Juzgados de Primera Instancia y los de Instrucción son los que soportan un volumen más numeroso de asuntos, pero son los de lo Social (solamente hay tres órganos) los que acumulan una saturación más importante que, según los abogados, llega al punto de que se señalen vistas para el año 2020 en la actualidad.

Para hacer frente a las necesidades que plantea la Justicia, las jurisdicciones y las asociaciones presentan sus propuestas.

AUDIENCIA PROVINCIAL

La Sección Cuarta y el refuerzo de las cláusulas suelo

Según consta en la memoria presentada por la Audiencia Provincial al TSJCyL, es urgente la creación de la Sección Cuarta. Una plaza de magistrado más para la Sección Penal ya permitiría la división de la Sección Tercera (compuesta de cinco magistrados en la actualidad) en dos secciones penales de tres magistrados cada una.

Desde hace años la Sección Tercera está reforzada por un magistrado en comisión de servicios que permite hacer frente a la carga de trabajo existente y que se considera un refuerzo estructural que debería ser solventado definitivamente con la creación de una plaza más y la división en dos secciones penales.

Desde la entrada en funcionamiento del juzgado bis que conoce de las demandas de acciones individuales de condiciones generales de la contratación (cláusulas suelo) se han registrado un total de 2.959 asuntos (1 de junio-31 de diciembre). «este volumen de registro no es posible que se asuma por los funcionarios que componen la UPAD del juzgado número 7. Cuenta con el registro más alto de la Comunidad autónoma y el Ministerio de Justicia no ha dado respuesta a las peticiones de prolongación de jornada que han sido solicitadas».

JUZGADOS

Necesidad urgente de reforzar los órganos actuales

Parece indiscutible que el nuevo Juzgado de Primera Instancia que ha sido creado debe de ser un juzgado con competencia exclusiva y excluyente en materia de Derecho de Familia, esto es, a todos los efectos el Juzgado de Familia número 2 de León (Primera Instancia 11, que entrará en funcionamiento el 30 de junio). Así lo refleja la memoria del Decanato de los Juzgados de León

En el ámbito de los Social, la capacidad de resolución ha superado el requerimiento de dedicación en todos los años examinados, tanto por los órganos como por los magistrados titulares. La dedicación de los jueces y la del órgano han superado ampliamente el indicador fijado por el CGPJ.

El Juzgado de Instrucción número 4 y de Violencia sobre la Mujer tiene un volumen de trabajo que justifica la creación de un juzgado exclusivo.

También se necesitan obras en las instalaciones de Sáenz de Miera. Dada la situación creada y la coexistencia de dos conceptos de arquitectura judicial diferentes dentro del mismo edificio, el más antiguo configurado en estancias propias de los antiguos Juzgados, y la parte nueva adaptada al diseño NOJ II, se hace necesario afrontar una intervención en la edificación más antigua para obtener un mejor aprovechamiento de espacios y adaptarlo a este nuevo diseño, para evitar, como acontece ahora, que en espacios de 40 o 50 metros cuadrados se ubiquen dos funcionarios, cuando existen otras necesidades de instalación de servicios que no pueden culminarse por falta de espacios independientes.

MAGISTRADOS

Reforzar la independencia y modernizar la justicia

Reforzar la independencia judicial, modernización de la Administración de Justicia con calidad y eficacia y convocatoria inmediata de la mesa prevista en la Ley de Retribuciones y reclamar las mejoras salariales que permitan recuperar los recortes de los últimos siete años son las principales reclamaciones de los jueces para mejorar las justicia. También proponen Implantación urgente de unas cargas máximas de trabajo, con la participación de las asociaciones judiciales en la fijación de las mismas, y la adopción de medidas preventivas frente a los riesgos psicosociales.

FISCALES

Que las nuevas tecnologías no supongan más tiempo de trabajo

Mónica Alonso, fiscal de Delitos Económicos de León, considera que la primera necesidad es la solución al Expediente Digital «que se está volviendo en nuestra contra». La mejora que se había anunciado con la llegada de las nuevas tecnologías no ha dado resultado «y al revés, está suponiendo una traba que muchas veces triplica el tiempo de trabajo que tenemos que dedicar a un mismo asunto. Además el diseño está mal gestionado». Los fiscales se enfrentan además al reto de la entrada en vigor de la Orden Europea de Investigación. «Para adaptarnos al resto del continente, a partir de ahora los fiscales nos haremos cargo por ejemplo de solicitar las comisiones rogatorias, que hasta ahora eran competencia de los jueces. La ratio de trabajo que soportamos en la actualidad es muy superior a la aconsejable y además esta novedad comporta que nosotros sigamos asumiendo nuevos roles».

Hay problemas de plantilla: «La última incorporación de un fiscal a la plantilla de León fue en el año 2009 si no me equivoco. Con la carga de trabajo que soportamos, las deficiencias de personal son notables y obligan a hacer un esfuerzo añadido tremendo».

No es el único problema: «Tenemos las instalaciones divididas en dos sedes, en los juzgados y en la Audiencia, con lo cual tenemos que duplicar nuestros desplazamientos, con los problemas que comporta. Además son instalaciones que se han quedado pequeñas y hasta que no se plantee la posibilidad casi utópica de fusionar todas las sedes como en una Ciudad de la Justicia, no se podrá resolver el problema».

Técnicamente hay gran disgusto entre los miembros de la plantilla del Ministerio Fiscal «porque a la hora de diseñar las nuevas aplicaciones, nadie ha consultado con un fiscal para saber qué es lo que necesitamos.».

ABOGADOS

Acabar con las tasas judiciales para las pequeñas y medianas empresas

A criterio de Fernando Rodríguez Santocildes, decano del Colegio de Abogados de León, es necesario «en primer lugar especializar un juzgado en Violencia de Género de forma exclusiva, para hacer frente a la entrada de asuntos que se registra. Posteriormente apuntaríamos también la conveniencia de separar las jurisdicciones en Ponferrada, donde Primera Instancia e Instrucción siguen siendo competencia de los mismos juzgados, con los problemas que comporta». Acabar con los retrasos en la jurisdicción de lo Social «que está señalando ya juicios para 2020» es otra de las necesidades, al igual que mejorar las condiciones del turno de oficio «tanto en las retribuciones como en la agilidad a la hora de hacer frente a los cobros. No es ni justo ni digno. Y finalmente, acabar con las tasas judiciales en las pymes, que siguen soportando este impuesto añadido a su actividad que desde nuestro punto de vista se antoja injusto y debería de ser eliminado cuanto antes».

SINDICATOS

Equiparación con los funcionarios de otras comunidades autónomas

Fabricio Gómez (CSIF) entiende que la equiparación con los sueldos de los funcionarios de las comunidades que tienen transferidas las competencias en materia de justicia es fundamental. Los juzgados de León necesitan un refuerzo de 25 personas, desde su punto de vista, para poder hacer frente a las necesidades que se presentan. Se repartirían en 8 para la Oficina Judicial, uno para Fiscalía, siete para Primera Instancia 11 y dos para la Fiscalía de Ponferrada.

También se exige refuerzo para el juzgado de cláusula suelo, y mejorar las condiciones de los profesionales que se dedican a la atención al público y a los profesionales.

Echa en falta el sector sindical una mayor privacidad en algunos casos especiales, como los de violencia de género, donde se necesitaría mayor intimidad para las víctimas. Y una tecnología más eficiente, que incluya formación y mejora en los medios que se emplean en este sentido, según destacan las centrales sindicales.