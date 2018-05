«La autodeterminación es un error; ante la globalización, federación»

—¿Qué opina de la deriva secesionista?

—Que la autodeterminación es un error gravísimo. Dividir países haría inviable a la Unión Europea, además en un momento en el que se trata de competir con potencias globales y globalizadas; ante la globalización, federación, que es unir, que es lo contrario a dividir. No hace falta preguntarse qué haríamos en Europa con países atomizados ante esos países globales, como China, Estados Unidos. No creo que la izquierda deba defender esa división ante la unidad que se precisa para hacer frente a los intereses sociales ante empresas que son globales, que no tienen país.

—Pues esa que usted ataca es la tendencia creciente en Europa.

—Es cierto; hay unas posiciones políticas muy peligrosas, amparadas por nacionalismos de extrema derecha, por populismos. Pudo ser que sectores sociales se vieran abandonados por la política, porque Europa no es socialmente inclusiva, y hayan visto una ocasión en formaciones que difunden un mensaje demagógico. Frente a eso también hay que volver a reivindicar la cultura del acuerdo, para hacer de Europa el lugar de encuentro que ampara la Unión para evitar regresar a las épocas de las guerras europeas; esa es la principal garantía de la UE, aunque ahora haya tensión.