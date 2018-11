«La empresa ha sufrido mucho, es difícil volcarse en la formación»

maría j. muñiz | león

La economía leonesa mantiene una senda de crecimiento, «aunque no a un ritmo suficientemente ágil»; pero eso no impide al presidente de la patronal leonesa esforzarse en el «optimismo» y el «positivismo». Una actitud a la que, según reconoce Javier Cepedano, no siempre acompañan los datos. Sí las intenciones. Y el mantra que repite incansable: la unidad de los agentes económicos, políticos y sociales en un proyecto común de futuro.

«La movilización del 15 de noviembre es compartida»

La marcha convocada por los sindicatos exigiendo políticas de desarrollo de la provincia es «más que una reivindicación sindical, si es en beneficio de la provincia, si pretende mejorar los aspectos económicos, es compartida».

w «¿Unirse Fele y CEL? ¿Por qué no también PP y PSOE?»

«Siempre me preguntan por qué no nos unimos las asociaciones empresariales, si defendemos los mismo intereses. Yo me pregunto por qué no hacen lo mismo los partidos políticos, si se supone que sus intereses son también el progreso de la provincia. Las patronales colaboramos en proyectos conjuntos».

«Junta y Gobierno no cooperan en Vestas»

«La unidad de acción política no se da en la solución de Vestas, Junta y Gobierno central no cooperan. Lo bonito sería que lo que el Ejecutivo autonómico plantea como solución lo compartiera el Gobierno, para dar vida a la fábrica». Sobre la empresa que está dispuesta a invertir 70 millones de euros asegura que «no tiene por qué ser leonesa».

Garantías para los proyectos subvencionados

«Las empresas tienen que tener libertad para invertir o irse, otra cosa es que las políticas de subvenciones tienen que ser capaces de atarlas durante un tiempo». Respecto a si las administraciones deben endurecer las condiciones, Cepedano señala que «es necesario alargar los plazos de permanencia, y establecer un mecanismo que ordene el mantenimiento del empleo».

«Todos nos hemos equivocado con el carbón»

«La Fele siempre ha defendido el carbón y su participación en el mix energético. El acuerdo firmado no tiene retorno, es el final, y no debería ser así». Las políticas de reindustrialización de los últimos 30 años «no han estado suficientemente ordenadas o controladas, las empresas no han hecho un uso correcto y las administraciones las han utilizado con fines electorales».

«Las empresas que ganan dinero han de ser solidarias»

«Se dice que las empresas ganan dinero, pero hay muchas micropymes que aún están recuperándose. Aunque si hay ganancias hay que repercutirlas en los salarios, es un concepto de solidaridad».

«Falta conexión para una formación efectiva»

«No existe comunicación entre el mundo empresarial y el educativo, y fomentar la FP Dual. No es un problema sólo teórico, también práctico. Pero León es lo que es, la empresa ha sufrido mucho y está disminuida, y también es más difícil hacer ese esfuerzo de formación».

«Garamendi será mejor presidente que Rosell»

«Habrá una reunión de todos los presidentes para definir el plan de actuación del Corredor Atlántico. Garamendi será mejor presidente que Juan Rosell al frente de la Ceoe, porque Rosell respaldó el Corredor Mediterráneo, pero no el Atlántico. Garamendi sí lo defenderá».-