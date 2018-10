«La provincia está frustrada y tiene que alzarse en fuerza útil»

a. Calvo | León

Subida de salarios, dar más relevancia a los convenios colectivos, lograr que se ejecuten las proyectos prometidos y corregir los desequilibrios territoriales que se están generando en España son algunas de las propuestas y soluciones lanzadas por el secretario provincial de CCOO en León, Xosepe Vega, para revertir la situación de la provincia, según avanzó en la tertulia El Filandón, que organizan La 8 y Diario de León.

«Estamos en una situación límite y hay que hacer algo»

«Las últimas tragedias laborales y el oráculo de la pérdida de población en los próximos años dejará a la provincia de León en otra categoría. Estamos en una situación límite y hay que hacer algo», defendió Vega en relación a la manifestación convocada para el 15 de noviembre. El líder de CCOO destacó que lo importante es «visibilizarse», atendiendo a que existen «razones para el optimismo».

«Los leoneses tienen que ser activos y optimistas»

Xosepe Vega apostó por corregir la dinámica de la sociedad leonesa: «Hay que ganar autoestima y no ser autodestructivos y debemos convertirnos en actores. León necesita una población que no esté resignada, que sea activa y optimista». A lo que añadió que la provincia «está cabreada y frustrada y tiene que convertirse en fuerza útil».

«El acuerdo del carbón deja agujeros por todos los lados»

«El 31 de diciembre no quedará una mina abierta en la provincia, han acabado con el sector», auguró en relación al acuerdo del carbón que sólo da futuro a las empresas que sean rentables. A pesar de defender «el mejor acuerdo para el sector», criticó que no resuelve la reindustrialización de las comarcas y «deja agujeros por todos los lados». Además, remarcó que el problema de las subcontratas se debe «al régimen al que estaban adscritos los trabajadores, un problema legal que no se ha resuelto nunca».

«El despido de Vestas ha sido cuestión de avaricia»

Exigiendo a Europa que sea «garante y más exigente» con la llegada de productos que se fabrican abusando de los trabajadores», Xosepe Vega tachó la problemática de Vestas como un «despido de avaricia» y recordó que esta situación no habría pasado «si no se hubiera aprobado la reforma laboral; antes una empresa tenía que justificar los despidos».

«Torneros está bajo amenaza, puede desaparecer»

«Existe un consenso sobre las capacidades de desarrollo logístico de la provincia. Estamos en una posición privilegiada y en Europa somos una pieza clave para la conexión de Portugal», avanzó como una de las posibilidades de futuro junto con otros sectores como el farmacéutico. Eso sí, recordó que Torneros sería «algo muy positivo» para ese desarrollo, aunque hay que tener en cuenta «que existe la amenaza de que desaparezca porque en 2019 caduca la licencia ambiental». Valoró la iniciativa empresarial de la plataforma del noroeste y no descarta que los sindicatos también «se sumen como actores».

«Ojalá los salarios se liguen a la producción»

«El desarrollo económico de León no está ligado tanto a las exportaciones como al consumo interno, con lo que no subir los salarios agravará más la situación de la provincia», dijo Xosepe Vega, quien añadió que «ojalá los salarios se liguen a la producción», como plantean algunos empresarios, «porque la productividad sí que ha subido».