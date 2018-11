«La tecnología creará más puestos que destruya, la cuestión es dónde»

maría j. muñiz | león

«Con la revolución tecnológica se van a crear más puestos de trabajo de los que se destruyan. La cuestión es dónde se van a crear, y dónde se van a destruir». Es uno de los motivos para la reflexión que ayer dejó en el Club de Prensa de Diario de León la conferencia y el posterior debate de Miguel Ángel Turrado, director general de Hewlett Packard en León. Que lamentó que la formación no esté orientada a desarrollar las crecientes necesidades tecnológicas, «un camino en el que ya vamos tarde». Señaló que el sistema educativo español es «del siglo XIX, y forma en materias del siglo XX a los que serán los trabajadores del siglo XXI».

Turrado, que forma parte además de distintas fundaciones y foros en los que participan multinacionales y que debaten y diseñan estrategias para adaptar la formación y las vocaciones al escenario que ya no es de futuro, sino que está aquí «y avanza exponencialmente», recordó que esta es la característica de la cuarta revolución industrial. Una revolución que cambia de forma radical los trabajos que hoy conocemos.

«El mundo hoy es volátil, incierto, complejo y ambiguo (Vuca, en sus siglas en inglés); y un 50% de las actividades, no de los trabajos pueden ser sustituidas por máquinas. Según la OCDE en los próximos años en España el 20% de los empleos van a desaparecer, y en un alto porcentaje pueden ser sustituidos por máquinas. «Eso nos lleva a dos realidades: una, que todo lo automatizable se va a automatizar, y harán falta más profesionales de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, en sus siglas en inglés); y otra que este proceso no puede pararse».

El ingeniero y directivo leonés analizó las «realidades y mitos» de la evolución tecnológica, y se mostró orgulloso por ejemplo de que en el centro de HP SCDS de León se hayan desarrollado impresoras en 3D «diez veces más rápidas que las del mercado, que abarata los costes en un 50% y, sobre todo, que oferta productos finales e imprime en metal. De hecho el 50% de la impresora se ha hecho a sí misma».

Una realidad que convive por ejemplo con el contrasentido de que tres cuartas partes de la población tiene miedo a ir en un coche autónomo, «pero no en un avión, que la mayor parte del tiempo no está dirigido por el piloto». Y señaló que si todos los vehículos fueran autónomos la siniestralidad se reduciría un 90%. «Sin olvidar que los coches actualmente están un 95% del tiempo parados, y que un 10% en León y un 30% en Madrid de los coches en circulación están buscando dónde aparcar».

Desde el punto de vista de los recursos humanos señaló que el reto actual es «gestionar cuatro generaciones de trabajadores con conceptos muy distintos, pero en un entorno cada vez más marcado por las máquinas inteligentes, que tomaarán decisiones sin dejarse influir por las emociones».

Una realidad que «no puede hacernos olvidar que la inteligencia artificial es en realidad aprendizaje, no inteligencia. Las máquinas no tienen curiosidad ni se cuestionan las cosas, luego no pueden avanzar». Y además «detrás de todas las máquinas hay personas, no podemos delegar en las máquinas las responsabilidades que son de las personas».

En todo caso, incidió, «esto no va de máquinas y de cerebros, sino de cómo utilizar las máquinas. No tenemos que ser apocalípticos, pero estamos ante una enorme revolución. Sobre todo del empleo, aunque tiene una parte buena: la curiosidad y la imaginación es lo que nos distingue de las máquinas».

Así, abogó por reforzar la educación, no sólo estimulando las vocaciones tecnológicas desde edad temprana sino reciclando a los profesionales. «Tenemos que adoptar la cultura de aprender a aprender. Y no debemos tener ningún complejo, somos muy buenos. Desde HP competimos con todo el mundo, y en algunos temas somos pioneros».

Turrado insistió en la «democracia» que permite la tecnología: «En Silicon Valley no tienen más datos, pero saben hacer las preguntas adecuadas a las máquinas».

