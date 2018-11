«Las empresas de León tienen que dejar de ser anónimas y comunicar su valor»

maría j. muñiz | león

«La comunicación es la gran asignatura pendiente de las empresas leonesas para mejorar, para atraer y retener talento. Y eso no es sólo un problema para las empresas locales, sino también para aquellos inversores que pueden traer proyectos a la provincia, especialmente aquellos que tienen mayor valor añadido o los que son empresas tractoras para iniciativas 4.0. León no es una provincia atractiva, porque no vale sólo tener patrimonio gastronómico, cultural o natural, si eso no genera oportunidades de empleo. Sin capital humano suficientemente preparado que se quede en la provincia las empresas inversoras no van a venir; y mientras los proyectos locales no se vendan como atractivos para los jóvenes con talento ellos no se van a quedar. Para ellos no es tan importante el salario como trabajar en proyectos ilusionantes. Si las empresas quieren trabajadores con talento y comprometidos, primero tienen que darles a conocer que existen».

La presidenta de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) de Castilla y León,y secretaria general de la organización a nivel nacional, participó ayer en las jornadas de debate sobre la economía leonesa que organiza Diario de León en el Club de Prensa. Reclamó un cambio de mentalidad de los empresarios tradicionales: «Los jóvenes no quieren vivir para trabajar, ellos trabajan para vivir», señaló. Lo que no implica falta de compromiso. «Hay que darle la vuelta a la tortilla, no vale vender León como se hace desde las administraciones, porque se va a quedar como el museo más grande del mundo. Ni siquiera es suficiente el turismo. Necesitamos un cambio, en el que las personas puedan hacer de trabajar aquí un proyecto de vida. No es una cuestión de dinero, sino de compromiso, de ganas y de trabajar mucho».

La presidenta de la asociación de trabajadores por cuenta propia hizo un repaso de las novedades recién pactadas con el Gobierno sobre los derechos laborales y sociales del colectivo. Desde las nuevas condiciones de acceso al desempleo a la supresión de las cotizaciones a partir de los dos meses de baja; pasando por la tarifa plana de 60 euros durante un año a las bajas maternales.

Mayo destacó que el perfil del trabajador autónomo leonés es de un varón de entre 40 y 55 años, que emprende en el sector servicios. Sin embargo, llamó la atención respecto al hecho de que se reduzca el porcentaje de emprendedores varones por cuenta propia, frente al de las mujeres. «El colectivo femenino tiene una cualificación muy alta, pero le cuesta más encontrar un trabajo por cuenta ajena. Tiene dificultades en la conciliación de la vida familiar y laboral, y además se estrella todos lo días contra el techo de cristal que la impide avanzar laboralmente. O hace la maleta, o se lanza al trabajo por cuenta propia. Y eso está pasando cada vez en mayor medida en a nivel general, y también en la provincia».

En el caso de la provincia, Mayo señaló que el emprendimiento se enfrenta a un doble reto: «Estamos cansados de oír hablar del problema de la despoblación, y necesitamos empresas capaces de competir por el futuro de la provincia. Sin embargo, las empresas aseguran que no encuentran perfiles de trabajadores para las necesidades que tienen. Hay muchos jóvenes preparados pero los proyectos no encuentran los perfiles que necesitan, sobre todo digitales. Es una falta de conexión que no tiene ningún sentido».

