León abandera a diputaciones y consistorios para reclamar un nuevo marco competencial

álvaro caballero | león

Después de 32 años de desarrollo de la Ley de Bases de Régimen Local y, pese al intento de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de las Administraciones Públicas de 2013, la diputaciones provinciales y ayuntamientos reunidos ayer en León insistieron de nuevo en la necesidad de que se definan de manera exacta las competencias de cada administración y, como consecuencia, se recoja en la ley la garantía de la suficiencia financiera para poder prestarlas. Tan básico como establecer un nuevo marco normativo, dentro de la Constitución, en el que se responda a la pregunta sobre si «es competencia del ayuntamiento, de la Diputación, de la Junta o del Estado», como trasladaron a la comisión de expertos en financiación local. Este grupo, dirigido por la leonesa Ana Muñoz, será el encargado de trasladar al Estado y la Federación Nacional de Municipios y Provincias «las propuestas coherentes y viables para su posterior debate» por parte de los partidos en el Parlamento.

La voz de los ayuntamientos y administraciones provinciales la tomó el presidente de la Diputación de León, Juan Martínez Majo. El dirigente leonés incidió en que «es necesario que se inicie un debate sosegado en las Cortes generales para abordar una segunda descentralización». «Tiene que existir una definición clara y concisa de todas y cada una de las competencias de cada una de las administraciones locales, de los entes intermedios y del papel de las diputaciones porque tenemos que ser capaces de solventar lo que nos demandan los ciudadanos, sin que haya un solapamiento de funciones y/o de competencias», recalcó el dirigente provincial, quien apostó por apostó por continuar con la prestación de las denominadas «impropias, siempre, eso sí, que vaya acompañada de la financiación adecuada y suficiente para ello».

Majo recordó que «la financiación local y su modificación y actualización es la gran asignatura pendiente por parte de todos los gobiernos, al menos desde la Ley de Bases de Régimen Local». Ante este «debate sobre el nuevo modelo», el presidente provincial de León reseñó incluso que se debe abordar «si se debe o no modificar el sistema de elección para que puedan ser los ciudadanos, directamente, los que elijan a los diputados», aunque apostilló que «Italia mantiene la e,elección indirecta, en parte, por el coste añadido que supondría otras fórmulas, y España ha establecido salvedades».

Ante los once expertos de la comisión estatal, el portavoz de las diputaciones expuso incluso que «sería bueno analizar si esta mayor autonomía debería acompañarse de una autonomía financiera a través de impuestos y/o tributos de ámbito provincial, algo que actualmente no existe». «El ciudadano no entiende de régimen competencial, entiende de prestación del servicio. La comisión tiene el reto importante de buscar la eficiencia en la financiación y prestación de los servicios», complementó el alcalde de León, Antonio Silván.