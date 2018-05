León activa una campaña para sensibilizar con el reciclaje de basuras

El Ayuntamiento de León y Ecoembes, la organización medioambiental que promueve la economía circular a través del reciclaje, han puesto en marcha una campaña de sensibilización, ‘Recicla y respira’, coincidiendo con el ‘Día mundial del reciclaje’. El Ayuntamiento de León ha recogido durante el año 2017 un total de 1.665 toneladas de residuos en el contenedor amarillo, que supone un 6 % más que en el año 2016. León además es una de las ciudades con mejor ratio de dotación de contenedores, estimado en 226 habitantes por cada contenedor de envases.

Cabe destacar el uso de los puntos limpios, tanto fijos como el móvil, por los usuarios de León con una afluencia durante el año 2017 de 29.053 personas, unas 2.400 personas al mes, donde depositan todos aquellos residuos que por su carácter especial, tales como volumen o peligrosidad, no se deben de dejar en los contenedores normales. Así se han recogido baterías, electrodomésticos, enseres sanitarios, aceite, plásticos, juguetes, vidrio plano (transparente) que no debe de depositarse en los iglús del vidrio, etc.

"Año tras año, los leoneses demuestran su compromiso con el medio ambiente a través de pequeños gestos como separar los envases y depositarlos en el contenedor adecuado. Gracias al esfuerzo de todos, el reciclaje de envases en León es una actividad de presente y futuro”, señaló la concejala.

Por su parte, la portavoz de Ecoembes agradeció la colaboración del Ayuntamiento de León y destacó que nuestra ciudad está arrojando unos datos cada año mejores respecto al hábito del reciclaje.

Como resultado de la colaboración entre Ecoembes y el Ayuntamiento de León son numerosas las acciones que se han acometido durante estos años por el fomento de la recogida selectiva destacando el programa EducaEnEco, la entrega de 50 contenedores destinados a la recogida de envases ligeros y de papel y cartón, el mantenimiento del Aula de Reciclaje, programa de formación en centros educativos, o la campaña ‘Recicla y respira’ que divulga la importancia de reciclar para evitar la contaminación.

En 2017, cada leonés depositó 13,2 kg de envases de plástico, latas y briks en el contenedor amarillo. Respecto al contenedor azul, la cantidad de papel y cartón depositada por cada ciudadano de León alcanza los 29,2 kilogramos, ratios que se sitúan entre los más altos de las ciudades españolas.

Pero aún se pueden mejorar estos resultados y por ello y para evitar que residuos reciclables no acaben sin aprovechamiento en un vertedero, Ecoembes y el Ayuntamiento quieren recordárselo a los ciudadanos de León con una campaña que lleva por título ‘Recicla y respira’.

De esta manera, durante el mes de mayo, se realizarán charlas y otras acciones informativas encaminadas a concienciar a los leoneses acerca de la necesidad de separar correctamente sus residuos para que puedan ser reciclados y gozar de una segunda vida. Así se visitarán todos los barrios con un stand móvil donde educadores medioambientales informarán a los ciudadanos que se acerquen del uso correcto y de la importancia que tiene la separación en origen. Además se procederá al reparto de material informativo.

Enmarcada en la campaña durante el verano se realizarán acciones de difusión en medios de comunicación finalizando en el cuarto trimestre con acciones formativas en centros educativos.

Además, y para visibilizar el Día mundial del reciclaje, el Ayuntamiento se suma a la iniciativa de iluminar de verde algún edificio o lugar emblemático propuesto por Ecoembes con la iluminación de color verde de la fuente de Santo Domingo el día 17 de mayo.