León alcanza trece años sin noticias de la circunvalación hacia el norte

l. u. | redacción

El remate del anillo de la circunvalación de León espera novedades. Hace trece años ya. Un olvido que contrasta con el impulso que reciben estructuras similares en ciudades que comparten con la capital leonesa el dibujo y el contenido de la traza de circulación que fluye hacia la periferia de la península. El concepto de nudo de comunicaciones tiene una aplicación literal en León en este caso.

La salida norte de León, la norte noroeste, la infraestructura que le falta al puzzle para cerrar el círculo de una circunvalación completa de la ciudad y su alfoz, no pasa de ser una idea, atascada desde casi los albores del nuevo siglo. Porque el último intento de desbloqueo partió de una iniciativa municipal para urgir al Ministerio de Fomento, al Fomento del primer gobierno de Zapatero, a prolongar la vía desde el enlace de la carretera Asturias hasta la carretera Carbajal; se presentó un proyecto en 2004, modificado sobre el concepto inicial, pero la intención no pasó de redacción de proyecto; la obra no llegó ni a licitación. Y sigue anclada del terraplén arcilloso sobre la curva pronunciada que ha terminado por enquistar lo que se ofrecía como una solución temporal al enlace improvisado de la ronda este, LE-20, con la carretera de Asturias. Y ahí sigue erguido hoy en forma de tapón de cierre de la ronda. Y la continuidad, en el aire; u olvidada. La ronda norte noroeste se dibujó como un anillo de alta capacidad de circulación que debería enlazar el nudo de conexión de la ronda sur, la A-66, la N-120 y la AP-71 con la Nacional 630, y así liberar los accesos a San Andrés del Rabanedo, Trobajo del Camino, Villabalter y otras zonas residenciales al norte de la ciudad; pero el boceto precisa ya de modificaciones sustanciales, o bien por el crecimiento de los espacios urbanos por los que estaba concebido el trazado o porque la voluntad política para llevarla a efecto es ya tan débil que a penas da esperanzas para emprender el primer paso para la ejecución.

En medio de la demora que recorre entre la concepción de la vía (en el año 1980, según el plan general de ordenación de León) y la realidad urbana actual se han habilitado recorridos alternativos que sustituyen a duras penas el objetivo que sustentaba la proyección final de la obra; tramos para recorridos domésticos; accesos a los polígonos industriales, la carretera del matadero de León y las vías de servicio laterales de la 120, o las periurbanas de nueva construcción para aligerar el tránsito entre la carretera de Caboalles y el norte de Eras de Renueva, a través de las zonas residenciales de Carbajal, por las que a duras penas puede transitar un camión de gran tonelaje. Ninguna aporta las prestaciones que debía aportar la ronda norte de León se observa por esas arterias que ya engrosan la maraña de vías absorbidas por la ciudad y el desarrollo urbanístico.

En el último intento por rescatar la ronda del olvido se impulsó aquel proyecto que el Ayuntamiento remitió al Ministerio que requería de una inversión de 3,1 millones de euros para prolongar en 1,5 kilómetros la ronda este hacia el nacimiento de la circunvalación norte de la ciudad.

En el otro extremo, al oeste de la ciudad , crecen las dudas sobre el punto exacto del enlace; o a la AP-66, o la conexión intermodal del nudo de Valverde. El trazado intermedio ya creó polémica entre gobiernos municipales, por la conveniencia de alejarlo más o menos de San Andrés y llevarlo hasta Sariegos. En esas condiciones, la ronda Norte de León subsiste sólo como una idea porque en la traza de su concepto inicial se levantan ahora hileras de chalés adosados y naves industriales. Las apuestas inversoras de Ministerio de Fomento no alcanzan a León para ese concepto que iba a renovar el concepto de León como cruce de caminos.