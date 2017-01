La León-Astorga marca su mejor intensidad media de tráfico con la saturación de la N-120

¿Y no se les cae la cara de vergüenza a los responsables que desde León a Villadangos hayan sembrado la carretera de radares para obligar a los conductores a ir por la autopista? Por cierto, cada vez que se use hay que exigirle el ticket de pago en los contoles puesto que hay muchísimas veces que si no se les pide no te lo dan. Y yo me pregunto si ese dinero que cobran y no hay ticket a donde va y si cotiza impuestos. Solamente pregunto, no acuso.