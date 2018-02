León: el Campus de la Salud que 'hace pupa'

Hay que ver cómo me recuerda esto, a los que peinamos canas, a la FASA, cuando los caciques locales no querian que esto se llenase de "obreros" y esos mismos caciques ahora no quieren lo que ya tiene Valladolid (Pública y Privada), Salamanca (Pontificia ojo y pública), Avila con la CATÓLICA, o Burgos con su pública y privada. Qué casualidad, una vez más, que la única que no tiene universidad privada de TODAS las provincias con pública sea León. Y ahora, que podemos ver la ciudad con empleo y miles de estudiantes como en estas otras, preferimos que se marchen porque son "católicos". Tenemos lo que nos merecemos. He aquí la nueva FASA. Y a los nuevos caciques e inquisidores. Por cierto, que alguien se pregunte cuántos odontólogos han estudiado en universidades públicas de los que ahora protestan. Mas papistas que el papa y, entretanto, Valladolid, Salamanca, Burgos y Avila tienen lo que León, sus caciques, no quieren. Lo dicho: la nueva FASA. Luego que no nos venda la izquierda que busca generar empleo. Ja, ja, ja y ja.