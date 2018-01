León, en el diccionario de Fitur

León y su capitalidad gastronómica ha sido una de las claves de la Feria INternacional de Turismo (Fitur) que se celebró la semana pasada en Madrid y que ayer cerró sus puertas logrando una gran afluencia de visitantes y marcando un nuevo récord.n

La agencia Open Comunicación ha querido ofrecer su particular visión de Fitur y ha elaborado un dccionario 'De la A a la Z' sobre la última edición en el que León ocupa el puesto que corresponde con su inicial. Ahí, alaban el buen hacer de la gastronomía de la provincia.

ATASCOS. Este año los accesos a FITUR han sido fluidos, aunque se ha echado de menos la presencia de guardias municipales en algunas rotondas o cruces que han estado regulados por semáforos sin tener en cuenta que había mucha más afluencia de coches en alguno de los sentidos. Pero el gran atasco de FITUR estuvo en... la Cibeles. La celebración de distintos eventos la noche del jueves en la Casa de Correos en al Puerta del Sol (premios Q), el hotel Ritz (Sixt rent a car), Instituto Cervantes (Ciudades Patrimonio de la Humanidad), Círculo de Bellas Artes, Teatro Real, Casino de Madrid... todo en un área de 300 metros provocó que decenas de coches –como el mío¬– no pudieran llegar a su destino. "Ni lo intente, tampoco hay plazas en los parkings", me dijo un amable policía municipal en Cibeles.

BUFANDAS. El buen tiempo acompañó a FITUR este año, lo que permitió que las colas antes los guardarropas fueran más llevaderas. Pero muchos se dejaron la bufanda puesta, por si acaso. Recorriendo el patio central y en los alrededores del stand de Catalunya, pude ver algunas amarillas. Por cierto este año los Reyes en su recorrido inaugural evitaron pasar por este stand. Sí incluyeron, en cambio, Aragón, Galicia, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Ceuta y Madrid y se llegaron a oír tímidos gritos de "Viva el Rey" que Felipe VI agradeció.

CACHONDEO. Y guasa hubo en el stand de Cantabria y más concretamente en el de Santander tras la presentación oficial de la nueva web de turismo de la ciudad anunciada a bomboi y platillo, por los fallos en su traducción que se hizo con 'Google Translate'. Entre otros errores, el portal presentaba el 'Centro Botín' como el 'Centro del Saqueo' o traducía 'Casco histórico' como 'Historic helmet', literalmente un casco para la cabeza. También presentaba a El Corte Inglés como The English Court. Del disparate no se ha librado la propia alcaldesa, Gema Igual, traducida también al inglés como Gem Same o al francés como L’egalité gemme. Los fallos fueron subsanados casi de inmediato pero la guasa siguió durante toda la feria.

CHOCANTE. Es lo mínimo que cabe decir del stand de Madrid –Ayuntamiento y Comunidad¬– que llamaba la atención en el pabellón 9 y que ha sido el más comentado en la feria. Se trata de un atrevido diseño de la arquitecta Izaskun Chinchilla que está construido con vallas metálicas, partes de bicicletas, cartones, telas y maderas, al parecer inspirado en el Rastro madrileño y que ha costado 370.000 euros. Todo reciclado y reciclable. Los adornos de papel y los globos de colores recordaban un templo chino a japonés, tal vez como una concesión a los nuevos vuelos de 2017 de Iberia a Tokio y Shanghai. La presidente de Madrid, Cristina Cifuentes, y la alcaldesa, Manuela Carmena visitaron el stand. Cifuentes no paró de hacerse selfies con todo el que se lo pedía, Carmena estuvo más moderada, aunque hay que decir que tuvo menos peticiones.

DESAYUNOS. Aunque la feria no abre hasta las 10 de la mañana, algunos expositores (o no expositores) proponen desayunos madrugadores para profesionales y prensa, con frecuencia en hoteles próximos a Ifema. Este ha sido el caso, por ejemplo, de la ciudad de Permignan que lo hizo en el Novotel, o Grecia que eligió el Club de Golf Olivar de la Hinojosa. Otros madrugaron aún más y lo hicieron el día anterior a la inauguración, como la región Nueva Aquitania de Francia en la embajada de este país. También en los días previos hubo presentaciones y fiestas, cada vez, de nuevo, más numerosas en FITUR. Guanajuato durante toda la semana en su local “Punto Guanajuato” en la calle Velázquez, Colombia en el Palacio Neptuno, República Checa en Matadero Madrid, Las Palmas de Gran Canaria en B the Travel Brand de la calle Miguel Angel...

EQUIPO. Lo repetimos todos los años, y no nos cansamos. El éxito de FITUR, el haber superado los años oscuros de crisis, el conseguir que más de 10.000 empresas y 165 países estén presentes en la segunda feria turística más importante del mundo es gracias al trabajo de un gran equipo. Un año más nos agrada resaltar la labor de Ana Larrañaga como directora de la muestra, de su equipo comercial, Silvia Bueno y Joaquín Fernández (Área Internacional) y David Solar (Área Nacional) y de Ana Mucientes como coordinadora. También en secretaría, Mª del Carmen Sánchez, Macarena Ferrer, Pilar de la Calle, Ana Isabel Prieto. Por supuesto destacar la labor del equipo de prensa, encabezado por Raúl Díez como Director de la Dirección de Comunicación y Marketing. Y entre los que se dedican a FITUR, la incorporación este año de Ana Uruñuela, Jefe de Prensa de FITUR, Helena Varela en Prensa Internacional y la siempre eficaz Pilar Serrano en la Secretaría de prensa. Hemos echado de menos a Jesús González, que ha cambiado de ferias, aunque en el fin de semana tuvo que hacerse cargo por indisposición de Ana Uruñuela.

FESTIVALES. La fiesta siempre ha estado presente en FITUR y de ahí la creación de Festitur que llega a su cuarta edición, una programación de actividades culturales, lúdicas y gastronómicas, que se han desarrollado durante la celebración de la feria y unos días antes. La noche madrileña durante los días de FITUR registra ingresos de unos 15 millones de euros según los empresarios del sector. Ahora FITUR apuesta claramente por el turismo de festivales, con FITUR FESTIVALES, una de las secciones nuevas de este año, que tiene un impacto económico en España de unos 400 millones de euros. Organizadores de conciertos, destinos y empresas proveedoras encuentran su espacio en FITUR. Un dato da idea de la importancia de este sector: solo los diez grandes eventos musicales en España movilizaron a 1,6 millones de visitantes. En Madrid se celebraron en 2017 unos 15.000 conciertos musicales.

GAY. Uno de los espacios que más ha crecido debido al gran interés que ha despertado este tipo de turismo es Fitur Gay LGTB, que actualmente mueve más de l0% del volumen de turistas en el mundo y supone entre el 15% y el 16% del gasto global. Según la organización, Fitur Gay LGTB recibe 80.000 visitantes por edición y es una de las más conocidas. Este año se han incorporado a esta muestra especializada Asturias, Costa Rica o El Corte Inglés, lo que para Juan Pedro Tudela, cofundador de Diversity Consulting International, significa "normalización en la diversidad, y que empresas como Iberia que es nuestro esponsor desde hace cinco años apoyen el segmento LGBT".

HOTUSA. La principal cadena hotelera catalana, que en octubre pasado anunció el traslado de su sede a Madrid, convocó uno de los mayores encuentros turísticos celebrado días antes de FITUR. La cadena cuenta con más de 2.500 hoteles en 48 países de tres continentes y se configura como el cuarto consorcio hotelero a nivel mundial y el primero a nivel europeo. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, fue la encargada de inaugurar la cuarta edición de Hotusa Explora, el Foro de Innovación Turística organizado por Grupo Hotusa, que se celebró en las instalaciones del Eurostars Madrid Tower 5* el lunes 15 de enero y al que asistieron 600 profesionales de empresas, instituciones y entidades relacionadas con el sector turístico. Algunas de las personalidades más relevantes que participaron son: Hilario Albarracín, presidente de KPMG España; Luis Gallego, presidente de Iberia; Juan Alfaro, presidente de RENFE; Raúl González, CEO EMEA de Barceló Group; o Jaime García-Legaz, presidente de AENA. Creemos que este año no ha tenido lugar, o no nos hemos enterado, la que, en 2017, fue la mejor fiesta fuera de FITUR con el título de Muestra Gastronómica 2017 en la que se promociona la excelente cocina que se puede disfrutar en los hoteles, tomando como muestra representativa algunos de los emblemáticos establecimientos integrados en el Grupo Hotusa, ofrecida por los mejores cocineros que elaboran una serie de platos y especialidades, mayormente locales, que se sirven en porciones de degustación con su maridaje de vinos locales.

INCREDIBLE INDIA. Este año el gran protagonista internacional es India, con su eslogan 'Incredible India' y como socio estratégico de FITUR lo que le ha permitido estar presente con un papel protagonista en toda la promoción de la feria. India, con un stand 30% más grande que el año pasado y que fue visitado detenidamente por los Reyes, muestra los principales atractivos del país con el "templo más antiguo de Buda" como reclamo, además de yoga y gastronomía. 76.342 españoles visitaron India en 2016 y se espera que la cifra siga aumentando, gracias también a las conexiones directas entre Madrid y Nueva Delhi.

JAPÓN. Elegimos el país nipón como muestra de la creciente presencia de Asia-Pacífico (más 19%) y África (más 21%) en la feria. Además, en 2018 se cumplen 150 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre España y Japón y el país espera aumentar los 93.000 visitantes españoles que hubo en 2017. Desde mayo pasado hay Oficina de Turismo de Japón en Madrid e Iberia ha aumentado las frecuencias de su vuelo directo de Madrid a Tokio. Como es habitual Japón mostró algunas de sus artes que atraen a gran número de personas, especialmente durante el fin de semana: Por ejemplo, demostraciones de karate o cómo ponerse un kimono, hacerse una foto con un ninja, llevarse su nombre escrito en caligrafía japonesa, la técnica de dibujo Sumi-e, cómo elaborar los tradicionales dulces japoneses wagashi y degustar sake.

KAABA. La piedra negra que indica en lugar más santo del Islam no puede faltar en las mat salat sajada, el nombre que recibe la ceremonial alfombra de oración que usan los musulmanes cinco veces al día, estén donde estén. En los rincones más próximos a las cafeterías y los aseos de los pabellones 4 y 6 donde se encuentra los expositores de Oriente Medio, África y Asia podían verse mientras eran utilizadas por algunos de los expositores. No tenía una qiblah o brújula a mano para determinar si apuntaban a la Meca, pero seguro que sí.

LEÓN. El traspaso de la Capital Española de la Gastronomía (CEG) de Huelva a León consiguió la mayor convocatoria de todo FITUR. Unas 400 personas abarrotaron el pasillo del pabellón 7 al 9 donde estaba el stand de CEG, con decenas de medios informando del acto y la presencia de 17 cámaras de televisión. Anfitriones del acto fueron Pedro Palacios, Director de CEG, Mariano Palacín, Presidente de FEPET y de CEG y José Luis Yzuel, Presidente de FEHR. Previamente, el miércoles, el stand fue visitado por los Reyes en su recorrido por FITUR. El objetivo de esta distinción, organizada por la Federación Española de Hostelería (FEHR) y la Federación Española de Periodistas y Escritores de Turismo (FEPET), es reconocer a aquel destino turístico más comprometido con la promoción del turismo gastronómico, la cocina tradicional y el producto alimentario autóctono. Las seis ciudades que hasta ahora han sido CEG han visto incrementar su turismo en torno a un 15% y el valor mediático se estima en millones de euros (Huelva lo ha valorado en 15 millones y reportajes en más de 100 publicaciones extranjeraas). Zamora ya ha anunciado su candidatura para 2019 y el alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco la presentó el día antes del traspaso en FITUR. En el acto de entrega a León del título de Capital Gastronómica estuvieron presentes los alcaldes de Huelva, Gabriel Cruz, y León, el simpatiquísimo Antonio Silván, también se sumó la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, los consejeros de Cultura y Turismo, Josefa García Cirac, y de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, el Director General de Turismo de Castilla y León, Javier Ramírez, los alcaldes de Burgos, Javier Lacalle, de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco y de Valladolid, Óscar Puente; y los presidentes de las diputaciones de León, Juan Martínez Majo, y de Valladolid, Jesús Julio Carnero. También el activo Diputado de Turismo de León, Genaro Martínez.

ÑAM ÑAM. O ganas de comer. Es lo que parece haber entre muchos de los visitantes de FITUR, que a veces parece más una feria gastronómica que turística, tal vez contagiada por su vecina Madrid Fusión, que comienza en cuanto cierra FITUR. Cualquier stand que ofreciera una mínima loncha de jamón, un trozo de queso, un minúsculo plato de arroz caldoso, un café, un bombón o una pequeña anchoa provocaba colas de decenas de personas que permanecían hasta media hora para conseguir su objetivo. En los pabellones españoles, entre otras, arroz caldoso con conejo y caracoles en Alicante (cola de 100 personas mientras se cocinaba, catas de sidra en el puesto de Asturias, pulpo al más puro estilo gallego, jamón en el de Salamanca, cecina en el de León, vinos y quesos manchegos, catas de miel en la Ruta de Cigales, etc. Algunos países y regiones han hecho de la gastronomía su principal atractivo, como Italia que celebra el Anno del Ciboahora que la pizza ha sido reconocida como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, Nueva Aquitania en Francia, que acogerá el certamen Goût de France, Holanda cuya región de Brananteha sido reconocida como Región Gastronómica Europea, o Galway y su bahía que explotan su nombramiento como Área de especial Interés Gastronómico en 2018.

MANJARÍN. Es el nombre de la mascota escogida por León para su título de Capital Española de la Gastronomía. Se trata de una figura que se asemeja a un rey, que porta corona, y que en lugar de cetro y escudo, sujeta una cuchara y un plato. El doble juego de elementos gastronómicos y de la realeza está de acuerdo con el eslogan “Manjar de Reyes” que difunde León durante todo 2018. Otras mascotas también han sido protagonistas en FITUR, como Sooharang y Bandabi que animarán los Juegos Olímpicos de Invierno en Corea del Sur, o el lobo Zabivaka que lo será de la Copa del Mundo de Fútbol en Rusia.

NÚMEROS. Pocos días antes de la inauguración de FITUR se conocían las cifras del turismo en España. Un nuevo récord: 82 millones de turistas extranjeros (8,9% más), gasto de 87.000 millones de euros (12,4% más), gasto por turista de 1.061 euros, y las cifras podrían haber sido mayores sin la crisis de Cataluña, un crecimiento del PIB turístico del 4,4% muy por encima de la economía nacional; segundo puesto en el ranking mundial superando a Estados Unidos y solo por detrás de Francia que se situará entre 87 y 89 millones de turistas, superando también el impacto de los ataques terroristas de 2015 y 2016. El turismo mundial también va viento en popa, según datos de la OMT. En total, el año anterior registró 1.322 millones de viajeros internacionales, un 7% más que el ejercicio anterior. También las cifras de FITUR son de récord: 251.000 participantes, de ellos 140.120 profesionales, 10.000 empresas expositoras de 165 países y una ocupación de 65.000 m2 de exposición.

O’CLOCK. Es el nombre del robot que presidía el stand de Iberia y que dio la bienvenida a los Reyes en su recorrido por los pabellones: “Majestades, bienvenidos a Iberia, la aerolínea más puntual del mundo, la más tecnológica, la Iberia del futuro. Ésta es y será su casa.” Precisamente el robot (la robot según dicen) representa la transformación digital, principal objetivo de la compañía para este año, la tecnología VR permitió visitar los dos nuevos modelos de avión que la aerolínea recibirá a lo largo de este año, los Airbus A350 de nueva generación y los A320neo. Por cierto el cóctel que Iberia ofreció a la prensa, con los anfitriones Juan Cierco, Director de Comunicación y Margarita Blanco, Gerente de Comunicación Externa, tras la presentación, fue, seguramente, el mejor de la feria.

PREMIOS. Un año más FITUR ha premiado a los mejores stands de esta edición. En la categoría de Instituciones y Comunidades Autónomas los stands galardonados han sido: Aragón, Comunidad Valenciana y Turismo de Galicia. En el capítulo de Países, los premios han recaído en los stands del Ministerio de Turismo de El Salvador, Turkey, Ministry Of Culture and Tourism, y Latvia Tourism Board. Además, se otorgó mención especial al stand de SECTUR Guerrero. Por último, en la categoría de empresas, los Premios a los Mejores Stans de FITUR han recaído en Paradores, la Asociación Española de Hoteleros de Madrid, AEHM y Segittur KNOW HOW & EXPORT. En este caso, también obtuvo mención especial el stand de H10 Hotels. Con P de Paradores, hay que destacar también el premio CUBI que ha recibido de la Federación de Asociaciones de Cocineros y Reposteros de España (FACYRE), a “La Institución gastronómica: por defender el patrimonio gastronómico-histórico de España”. El premio reconoce el esfuerzo y la promoción que hace Paradores de la cocina española desde hace 90 años. Un buen regalo por su 90 cumpleaños, que recogió su presidenta Ángeles Alarcó.

Q DE CALIDAD TURÍSTICA. Es una de las fiestas más concurridas de las que se celebran fuera de FITUR. Casi un millar de personas se dieron cita para celebrar una nueva edición de la Noche Q, la gran fiesta del Turismo español que celebra cada año el ICTE en el marco de FITUR. La Gala, que tuvo lugar en la emblemática Casa de Correos, sede de la Comunidad de Madrid, estuvo presidida por la Secretaria de Estado de Turismo, Matilde Pastora Asían González y el presidente del ICTE, Miguel Mirones. Los premiados en esta edición fueron Alberto Núñez Feijoo, presidente de la Xunta de Galicia, Antonio Carmona y la Entidad “Capital Española de la Gastronomía”.

REALIDAD AUMENTADA. Es una de las novedades de una feria que se ha presentado como la más tecnológica de las últimas ediciones y que ha dado en llamarse “Feria Aumentada”. La joya de FITUR es el IfemaLAB5G que se presentaba en el hall de la entrada Norte, basada en una tecnología 5G que aún no existe pero que ofrecerá una comunicación más visual, ágil e inmediata. En ello trabajan 10 investigadores. Traducción simultánea inmediata, realidad aumentada, teletransporte con servicio de teleconferencia en tres dimensiones, etc. Como una forma activa de viajar sin moverse, una treintena de stands han presentado sus propuestas con gafas de realidad virtual que permiten ver el destino, el hotel o practicar deportes sin mover un pie. De Perú a Corea de Madrid a Castilla y León a la Costa Cálida, de los cruceros marítimos de Costa Cruceros o los fluviales de Panavisión a todos los detalles de los hoteles de cadenas como Palladium o Bahía Príncipe. Más de 2.500 agencias se han mostrado interesadas en las posibilidades de la realidad virtual aplicadas a la comercialización de viajes.

SABROSURA. Colombia se anticipó a la inauguración de FITUR con una fiesta el martes en el Palacio Neptuno y con su eslogan “Tierra de sabrosura” aunque la organización dejó mucho que desear. Hubo que guardar pesadas colas por “aforo completo” pese a que los invitados tuvieron que confirmar días antes y recibir la aceptación por parte de los organizadores. Pero tal vez lo más raro fue aguantar casi dos horas de presentación (con la actriz colombiana Juana Acosta y el hotelero Kike Sarasola) a un volumen excesivo, más la música de la cantante Martina "La Peligrosa" sin que se sirviera ni un vaso de agua. Cuando el cóctel comenzó por fin, los camareros solo ofrecían zumos y Coca Cola, ni una gota de alcohol. Algunos más espabilados descubrimos que en el rincón Vips de la planta alta sí se podía conseguir un vino... aunque no comida.

TABARNIA. No solo es la palabra de moda y una de las más buscada en las últimas semanas en Google, también el nombre Tabarnia creado por la plataforma “Barcelona is not Catalonia”, contraria al separatismo oficial catalán, ha sido muy usada en FITUR. En el stand de Cataluña cada día se presentaba alguien preguntando si tenían folletos sobre ese destino que cubre buena parte de las provincias de Barcelona y Tarragona. Naturalmente, no hay información disponible.

URINARIOS. Perdón por utilizar este término, pero a estas alturas del abecedario la A de Aseos y la S de Servicios las tenía ya ocupadas. Aunque las mejoras se hicieron hace meses, FITUR ha “estrenado” nuevos servicios y aseos en todos sus pabellones, algo que hacía buena falta. Tienen buena estética y son funcionales. En el diseño impera el rojo IFEMA.

VIAJA SEGURO. El aventurero y presentador televisivo Jesús Calleja se ha sumado al empeño del Ministerio de Exteriores para conseguir que los 15 millones de españoles que viajan al extranjero cada año tomen precauciones básicas antes de partir y ha presentado junto al ministro Alfonso Dastis la campaña 'Viaja informado, viaja seguro', según informa el comparador de seguros www.acierto.com. La campaña recoge cuatro recomendaciones: inscribirse en el registro de viajeros, contratar un seguro médico lo más amplio posible, leer las recomendaciones de viaje que publica el Ministerio en su web para cada país y asegurarse de que la documentación necesaria para viajar al país de destino está en regla.

WI-FI. Expositores y visitantes se quejan, año tras año, de que no haya una red wi-fi gratuita en FITUR y solo esté disponible en ciertas pequeñas áreas o si el expositor la contrata. No parece tener sentido que cuando muchos barrios o pueblos enteros ofrecen wi-fi gratuito, al igual que la mayoría de hoteles y aeropuertos, la feria del turismo por excelencia no lo haga.

XIN NIAN KUAI. Quiere decir Feliz Año Nuevo en chino, que el próximo está dedicado al Perro. Aunque en 2018 el Año Nuevo Chino, que se festeja también en muchos lugares de Asia, no ha caído en FITUR, como otras veces, debido a que se celebra en la segunda Luna Nueva después del Solsticio de Invierno y este año toca el 16 de febrero, algunos expositores se adelantaron y, siguiendo la tradición, regalaron naranjas que en mandarín se pronuncia “ji”, igual que otra palabra que significa favorable, auspicioso, de buena suerte (lo que hace buena falta al sector turístico). La nación asiática llevará su cultura y tradición a distintos países del mundo con el fin de empapar a todos sobre la relevancia de su fiesta más importante. El Año del Perro estará marcado por problemas de seguridad, aunque se resaltará la importancia del diálogo y solidaridad, es un buen período para cambiar de estilo de vida e iniciar nuevos proyectos empresariales. Madrid, cuyo stand en FITUR más parecía chino que castizo, celebrará el Año Nuevo Chino con una programación cultural y festiva, con conciertos, talleres, pasacalles, ferias y rutas gastronómicas forman parte de una programación al alcance de todos los madrileños y visitantes.

YOUTUBER. Imstagramear, retuitear, selfisear... Son las palabrejas de moda, también en FITUR donde todos circulan pendientes de sus móviles y mirando sus pantallas en lugar de apreciar las propuestas que se exhiben. No es extraño que FITUR también haya batido récords en alcance digital, con una comunidad de 200.000 seguidores, 40 millones de impresiones y más de 21 millones de impactos en Twitter, y siendo en su primera jornada TT tendencia mundial. Por otra parte, el concurso "The AppTourism Awards 2018", organizado por SEGITTUR en colaboración con FITUR al que se han presentado 80 aplicaciones ha elegido a los ganadores que han sido AirHelp como mejor App internacional de servicios turísticos, la mejor guía de destino ha sido SMIIT SMart Interactive cITY, la App @ViajerosPiratas ganadora como mejor App Turística nacional de servicios turísticos, el premio a la mejor App nacional de turismo de naturaleza, deporte y aventura ha sido para Ciclamadrid Conecta!, la App Del Real Jardín Botánico ganó el premio a la mejor App de turismo cultural y enogastronómico y Xativa Turisme es la ganadora como mejor App guía de destino. El uso de móviles y smartforms se ha convertido en una obsesión, y también en algo imprescindible en el mundo de los viajes, pero dando a cada cosa su importancia. Más del 70% de los usuarios de móviles, lo último que hacen antes de dormir es mirar la pantalla... y lo primero al despertarse. Ojalá prosperen en el próximo FITUR los hoteles “digital detox” que obligan a dejar el móvil en la caja fuerte y a cambio te dan un libro.

ZAPATOS. Para terminar una concesión al cotilleo. Llamaron mucho la atención los zapatos que llevaba la reina Letizia en su recorrido por la feria. Unos “kitten heles” negros adornados con pinchos en la punta, un tacón midi, no tan altos como suele llevar, y unas sorprendentes tachuelas doradas que le daban un toque “punk”, acrecentado por unos pendientes a juego. Al parecer pertenecen a una colección de Uterqüe.