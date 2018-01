León, entre las diez audiencias que obligan a los bancos a devolver los gastos de hipoteca

miguel ángel zamora | león

La Audiencia Provincial de León es una de las diez que estipula ya por sentencia el pago de los gastos de hipoteca a los clientes que lo están demandando, contra la teoría que manejan otras ocho audiencias provinciales, en las que ya se ha fijado que no corresponde hacer frente a este tipo de gastos.

La Audiencia Provincial de León fundamenta para su resolución que «este impuesto grava la formalización de ciertos documentos notariales, siendo sujeto pasivo el que adquiere el bien o derecho, en este caso, el prestatario»

A Coruña, Oviedo, León, Santander, Logroño, Valencia, Alicante y Córdoba estipulan que los clientes deben de recibir la devolución de los gastos de registro y de notario, mientras que Pontevedra, Palencia, Bilbao, Ávila, Madrid, Girona, Cáceres, Badajoz y Málaga incluyen además la devolución del impuesto.

Éste es el balance elaborado para Vozpópuli por uno de los bufetes especializados en la materia, Fonfría Abogados. En lo que hay consenso, de momento, es en que la banca tenía que haber asumido al menos parte de los gastos de constitución de la hipoteca.

CADA UNO, UNA COSA

En lo que no se ponen de acuerdo los tribunales es cuánto tienen que devolver los bancos: todos los gastos (registro, notaría e impuestos), la mitad de todos los gastos o sólo registro y notaría. Este debate no es superfluo, ya que se calcula que del total de gastos de constitución de la hipoteca, los impuestos suponen en torno a un 80%, y el registro y la notaría en torno a un 20%. Pero hay incluso tribunales como la Audiencia Provincial de Girona que imponen también la devolución de la tasación del inmueble. Los abogados consultados esperan que esta disparidad de criterios continúe mientras no haya una sentencia del Tribunal Supremo. Ya hay distintos casos esperando un fallo del Alto Tribunal, por lo que puede ser cuestión de semanas, a tenor de lo que se comenta en León.

DESDE NOVIEMBRE

En el caso de la Audiencia Provincial leonesa, el pasado mes de noviembre se resolvió un recurso presentado por una entidad bancaria berciana en el que se estimó parcialmente la pretensión del banco. Inicialmente, el banco tendría que reembolsar al demandante los gastos de registro, notaría e Impuesto de Actos Jurídicos Documentados. La Audiencia ratificó la sentencia de Ponferrada en cuanto a los gastos de notario y de registro pero revocó la sentencia de instancia en cuanto al pago del Iajd. Es decir, exonera al banco del pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentos, que debe el hipotecado. La partida mayor de gastos es la generada por el pago del impuesto. Los gastos de notaría y registro suponen una cifra cercada a los mil euros. No obstante, el demandante tiene que hacer frente también a los gastos de abogado y procurador, por lo puede no resultar rentable iniciar el procedimiento jurídico.

El Supremo ha dado una de cal y una de arena recientemente con las grandes sentencias ligadas a la banca. Primero declaró nulas todas las hipotecas multidivisa vendidas sin transparencia. Y unas semanas más tarde dio la razón a los bancos respecto al Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios.

La Audiencia de Zamora fijará el próximo 1 de febrero los criterios que el Juzgado de Primera Instancia número 6, exclusivo para resolver en las demandas de cláusulas suelo, deberá aplicar en las sentencias que emita para dar respuestas a las reclamaciones de los afectados por el pago de los gastos de constitución de la hipoteca para la compra de una vivienda.