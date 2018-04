A León le duele la sanidad pública

l. u. | león

«No más plantas cerradas en el hospital, no más camas cruzadas, no más colapsos y demoras en urgencias; no más listas de espera irracionales e injustas; dedicación exclusiva para el personal sanitario; no más copagos; no más personas sin derecho a atención sanitaria; no al abandono de la sanidad rural; no más plantillas insuficientes; no más conciertos con mutuas, bancos y seguros». Este relato forma parte del decálogo de reivindicaciones de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de León; el colectivo denunció la falta de atención a sus demandas por parte de la consejería de Sanidad que dirige Antonio María Sáez, al que criticó por «maquillar las listas de espera para que parezca que se está haciendo algo».

El portavoz de la plataforma, Alberto del Pozo, arengó la necesidad de reivindicar ante el déficit en el servicio sanitario durante la convocada en la plaza de Botines de León, secundada por los sindicatos UGT y CCOO. En torno a un centenar de personas siguieron la protestas. Fue con motivo del Día Mundial de la Salud, en el 70 aniversario de la fundación de la Organización Mundial de la Salud; la plataforma alertó del «peligro que corre el sistema de sanidad pública a consecuencia de determinadas políticas, que mercantilizan la salud en contra del derecho que representa». «Nos duele la Sanidad Pública», clama esta plataforma, en el reparto de octavillas de denuncia sobre el difícil trance en la que se encuentra la prestación de este derecho.

Del Pozo describió a la sanidad pública «agredida por políticas neoliberales que se está asentando en los gestores sanitarios en contra de una sanidad universal y pública como teníamos hace unos años». Por eso pasó de ser la sexta en el ránking europeo a que la propia Organización Mundial de la Salud alerte a España para que recupere el nivel de calidad asistencial de la pasada década, argumentan y relacionan en la plataforma.