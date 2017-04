León externalizará el mantenimiento del casco histórico con 300.000 euros al año

Yo propongo que se realice una externalización de los servicios del Ayuntamiento Bueno no me refiero a los servicios exactamente sino al propio Ayuntamiento es mejor que desaparezca porque total no tiene funciones se le dan a empresas privadas.sobran operarios, tecnicos , secretarios, asesores y concejales que el Ayuntamiento sea una empresa privada esa es mi propuesta. el alcalde un administrador, que si lo hace mal se le pueda despedir. y no a los 4 años cuando acabe su legislatura. ¡Externalización del Ayuntamiento y sus concejales ya! de cualquier color político.