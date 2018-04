León frenará la fusión de estaciones si Asturias no paga la línea eléctrica

dl | león

León y Asturias unidas por sus espacios blancos; unidas en la gestión de los dominios de nieve, de las estaciones de San Isidro, Fuentes de Invierno, Pajares y Leitariegos Valle de Laciana; una idea planteada por la institución provincial que la vecina región apoyaba sin resquicio. «Estamos cien por cien de acuerdo en la propuesta de León para unir bajo una gestión común las cuatro estaciones», declaró a este periódico el director general de Deporte del Principado, José Ramón Tuero. El acuerdo estaba en ese punto de avance, al pie de la firma de un protocolo de actuación que León y Asturias, la Diputación y el Gobierno del Principado iban a celebrar esta misma semana. Ya no. La Diputación de León exige que Asturias debe pagar, o comprometerse a abonar, al menos, la cantidad de 4,5 millones de euros que le corresponderían de la ejecución de la obra de la subestación eléctrica. Eso, por delante, antes de abordar cualquier negociación para gestionar conjuntamente la nieve de la cantábrica asturleonesa. «Es un giro inesperado de los acontecimientos», reconoció ayer mismo José Ramón Tuero, sorprendido por la condición impuesta desde la Diputación. «No podemos pagar los 4,5 millones, porque no los tenemos; pero es que tampoco hay un documento que haga oficial ese compromiso; no podemos pagar, ni en cómodos plazos», aludió el director general del Deporte del Principado, sin ocultar su sorpresa por la variante en la hoja de ruta de las negociaciones, con el acuerdo ya definido.

Aún así, dejó fuera de duda la disposición del Gobierno de Asturias a impulsar la gestión conjunta del esquí «porque creemos que es bueno para ambos territorios. «Siempre que no impongan el pago como la condición sine qua non para el acuerdo, claro está, la puerta del Principado estará abierta», aseguró el político gijonés.

Por su parte, el presidente de la Diputación de León, Juan Martínez Majo, anunció ayer en el pleno que convocará una mesa de portavoces para informales sobre la propuesta de unificar la gestión de la estaciones invernales leonesas con las de la vertiente asturiana. El presidente informó de una reciente conversación telefónica con el consejero del Principado en la que han acordado reunirse para tratar el tema. El portavoz del PSOE, José Pellitero, recriminó al presidente la «falta de información» sobre esta fusión, de la que afirmo que «únicamente» han tenido noticias de la prensa y le pidió que velara por el mantenimiento del empleo en las estaciones.

El portavoz de la UPL, Matías Llorente, afirmó que le parece «muy buena idea» la fusión, pero siempre y cuando Asturias pague el coste de la línea eléctrica que adeuda a León.

Por su parte, Comisiones Obreras de León mostró su oposición que se privatice la gestión de las estaciones de esquí.