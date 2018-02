León hace oír su descontento por el "ridículo" incremento de las pensiones

La movilización para reclamar al Gobierno unas pensiones dignas llegó ayer a León. Encabezados por una pancarta en la que podía leerse "León, por unas pensiones dignas", cientos de personas se concentraron frente a la Subdelegación del Gobierno para dejar patente su descontento por el "ridículo" incremento de la subida de las pensiones. La indignación con la subida del 0,25% era patente en la concentración en la que también tomó parte el secretario provincial del PSOE en León, Javier Alfonso Cendón, que criticó con dureza las políticas del PP con los pensionistas.

La protesta leonesa fue un eslabón más en la cadena de movilizaciones que ayer recorrió el país. Decenas de miles de jubilados tomaronlas calles y plazas de toda España para exigir el fin de las "pensiones miserias" y exigir que las prestaciones se revaloricen por encima del 0,25% anual -el mínimo legal- acordado por el Gobierno durante los cuatro últimos años. Las protestas de los pensionistas recorrieron numerosas calles y plazas, con un epicentro frente al Congreso de los Diputados, rodeado literalmente por centenares de personas. La respuesta de los conocidos como 'yayoflautas' fue mucho mayor de lo esperado por los convocantes de la Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones. En ciudades como Bilbao, Barcelona, Valencia, A Coruña, Zaragoza, Valladolid o Pamplona se desbordaron las previsiones con muchedumbres en las calles.

Pero, sin duda, la sorpresa mayúscula de las jornada estuvo en Madrid. Los jubilados no solo mostraron su músculo como en las otra treintena de localidades en las que hubo protesta, sino también capacidad de sorprender al mismísimo Ministerio del Interior. Miles de jubilados rodearon desde antes de las once de la mañana el Palacio de las Cortes para reclamar "pensiones dignas". La convocatoria, a través de redes sociales y respaldada por los sindicatos no era ni mucho menos secreta, pero cogió totalmente desprevenidas a las fuerzas de seguridad, que, sin vallas antimanifestantes y sin material antidisturbios, se vieron totalmente desbordadas e incapaces de evitar que la 'marea pensionista' consiguiera lo que no logró ni el movimiento 15-M en sus días de mayor auge en 2011: rodear físicamente el Congreso y 'sitiar' el hemiciclo, hasta el punto de impedir la entrada y salida de los diputados.