León ingresa 417.043 euros de la deuda acumulada del aparcamiento de Ordoño

La reclamación mantenida por el Ayuntamiento de León con la nueva concesionaria del aparcamiento de Ordoño II, Canfogestión SAU, se resolverá al final con una factura de 417.043 euros. La suma final, aprobada en la comisión informativa de Seguridad Ciudadana y que hoy ratificará la junta de gobierno local, sale de los cánones de concesión impagados, los recibos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y de la basura no atendidos, los recargos de apremio, los intereses de demora y las costas.

No cabe opción, sin embargo, a la reclamación de otros 293.758,6 euros más de deudas —144.091,31 euros de los cesionarios de las plazas de estacionamiento y 149.667,27 euros de la propiedad— que se consideran prescritos por no haber sido reclamados en su momento por parte del consistorio. Los impagos que no se pueden recuperar se deben a las anualidades desde 1998, cuando comenzó de manera efectiva el aparcamiento subterráneo, hasta mayo de 2007, último recibo que se considera no prescrito, puesto que no se habían empezado a girar hasta mayo de 2011 y por ley sólo cabe reclamar cuatro ejercicios anteriores. Durante todo ese tiempo, los diferentes equipos de gobierno del PP y del PSOE y la UPL no reclamaron ni los cánones ni los impuestos y tasas, mientras mantenían la pugna con el propietario, Martínez Núñez, por la reclamación por parte del empresario de cerca de 3 millones de euros del aparcamiento subterráneo de la Plaza Mayor —que acabó por cobrar con el plan ICO— y la cripta de Puerta Obispo.

Pese a que se intentó reclamar en un principio, los responsables municipales han terminado por asumir la argumentación de la nueva sociedad, propiedad al 100% de Liberbank. El banco se hizo con el aparcamiento tras reclamar la cantidad de 6.366.303,37 euros, más otros 1,5 millones en concepto de intereses y costas, que le adeudaba Aparcamientos de León S.A., perteneciente al grupo Martínez Núñez, según consta en el informe del acuerdo aprobado ahora por el consistorio.

A mayores de la argumentación jurídica de la deuda reclamada por impagos, el documento recoge que la nueva concesionaria tendrá que abonar al Ayuntamiento de León 174.000 euros como parte de la factura de la impermeabilización de la calzada de Ordoño II en el tramo que ocupa el aparcamiento subterráneo. Esta cantidad se aplicará a minorar la cuenta de 429.106 euros que el consistorio aprobó como presupuesto de la obra de reurbanización completa de la céntrica avenida.

Dentro del aparcamiento, la sociedad, que tiene cedida la gestión a Empark —el socio privado de la ORA— se compromete además a ejecutar reformas por valor de 516.905 euros. A cambio se subroga en la concesión hasta el año 2071.