León juzga una nueva causa contra la expareja de Sara Calleja por amenazas

miguel ángel zamora | león

C. C., el compañero sentimental de la leonesa Sara Calleja, se enfrenta a dos penas de un año de prisión cada una de ellas, acusado de sendos delitos de amenazas y coacciones en el ámbito familiar, de acuerdo al escrito de calificaciones provisionales emitido por el Ministerio Fiscal. La vista oral del caso tendrá lugar el próximo día 19 de diciembre, a partir de las 11.00 horas en el Juzgado de lo Penal número 2 de los de León.

Se trata de una causa diferente a la que mantiene abierta el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Ibiza. En aquella, la que la Fiscalía solicita siete años de prisión al mismo acusado, al que se considera presunto autor en ese caso de dos supuestos de coacciones de forma continuada y uno más de maltrato psíquico habitual. La víctima terminó quitándose la vida el 11 de julio de 2015 en Ibiza.

Para el juicio de León, que ya se había suspendido en dos ocasiones anteriores, la Fiscalía relata que el motivo fue que el procesado no aceptó la ruptura de la relación con la joven. Pese a que ella dio por zanjado el noviazgo el 19 de septiembre de 2013, el continuó realizando llamadas telefónicas, remitió mensajes constantes a través del correo electrónico o del móvil «con expresiones intimidatorias para coartar y perturbar el normal desarrollo de su vida», sostiene la Fiscalía.

«Pareces hielo. No tienes sentimientos ni respeto a nada. Eres mala hasta las muelas. Goza. El mundo da vueltas pero tiene esquinas. Cuídate. Jamás olvidaré esto. Me has desgraciado la vida, acuérdate de que tarde o temprano pagarás la cuenta. Para mí, León está a la vuelta, cerquita. Sé que yo voy a caer pero te encontraré para que me devuelvas todo lo robado de mi existencia. Te odio. O me muero o me meten al talego, ¿está claro?».

El acusado no tenía antecedentes penales en el momento de los hechos. Un año después, el 16 de junio de 2014 fue condenado por amenazas y el 4 de abril de 2014 por coacciones, en los dos casos, en el ámbito familiar.

«El dolor que me haces, te lo voy a devolver. Mi hijo lo jodiste. Ahora me toca a mí. ¡Boum, pan, pan! No vaya a ser que tu cara cambie del día a la mañana. Te voy a esperar y a encontrar aunque vaya a chirona», advierte en sus mensajes, que intercala con otros de otro tono: «Te amo y deseo que quedemos como amigos. Quedemos como amigos y en paz porque soy capaz de matarme. Comunica conmigo por el amor que tuvimos».

LA FAMILIA PIDE 3 AÑOS

La acusación particular, que representa a los hijos de la fallecida, solicita tres años de prisión por amenazas, coacciones y malos tratos en el ámbito familiar y una indemnización de 6.000 euros para los hijos de la fallecida.

La defensa del sospechoso solicita la libre absolución de su patrocinado con todos los pronunciamientos. Asegura el letrado que las manifestaciones realizadas por el investigado en los interrogatorios «son veraces» y manifiesta que «el efecto devastador tanto físico como psíquico que ha de concurrir para considerar los hechos como delito de violencia de género en el ámbito familiar, no se encuentran acreditados por la clínica forense».

Además, recalca la existencia de errores graves de procedimiento ya que el sospechoso, de nacionalidad belga, no estuvo asistido por un intérprete.