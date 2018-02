León licitará en 4,7 M€ el cierre de la vieja azucarera para dejarla vacía por dentro

álvaro caballero | león

No hay fondos suficientes. Apenas quedarán 11 millones de euros una vez que se ejecuten las obras de la urbanización de la plaza y se pague las indemnizaciones por rescisión del contrato y retraso del plazo de obras. Con esos fondos, no llega para ejecutar los 22.308.010,26 euros en los que se fijó el coste del tercero de los edificios del complejo: la rehabilitación de la vieja Azucarera Santa Elvira para que albergara las salas de congresos, auditorio y reuniones. El descuadre, originado por los desfases del Palacio de Exposiciones y los incumplimientos en la financiación de de Gobierno, Junta y consistorio, hacen que el Ayuntamiento de León opte por una solución de urgencia. No habrá Palacio de Congresos como tal, sino que se licitará un nuevo concurso público con un presupuesto de 4,7 millones de euros para hacer el cerramiento del inmueble y dejarlo vacío por el momento, como apunta la concejala de Urbanismo de la administración municipal, Ana Franco, quien emplaza la ejecución de los trabajos para el año 2019.

El proyecto no consistirá en disponer un trampantojo, con pantallas metálicas o de otros materiales provisionales para luego tener que levantarlas, como se llegó a plantear. Los planos de definición de las labores a ejecutar recogerán que la empresa adjudicataria tendrá que acometer la construcción de los muros exteriores y la cubierta, tal y como vienen en el proyecto con el que Perrault ganó el concurso de ideas en el año 2005. Pero más allá de estas estructuras exteriores y las básicas de distribución interior no se avanzará, como cita la edil del PP. Con esta intervención se salvará al menos la imagen externa que se vea con la apertura del Palacio de Exposiciones, cuyos cristales permiten observar ahora los muros descarnados de la vieja azucarera. No queda nada más en estos momentos del viejo edificio, que se vació por dentro casi en su totalidad, salvo las naves del Palacín y las de la linde norte, durante los trabajos de consolidación realizados en el año 2009. Desde entonces quedan en pie gracias a los elementos de consolidación que se colocaron en los muros y por los que aún habrá que pagar un alquiler.

El Ayuntamiento trabaja con el horizonte de la licitación a primeros de 2019 y confía en que, antes de acabar el año, pueda estar listo. No está cerrado aún qué se hará a partir de ese momento de hibernación del proyecto. Una de las opciones que se barajan pasa por implicar a Junta y Gobierno para que aumenten sus 30,5 millones de euros de aportación, de los que todavía adeudan 9,9 y más de 8 millones, respectivamente. Junto con este plan de asunción de los sobrecostes, que incluso cuenta con una proposición no de ley aprobado en las cortes autonómicas a propuesta de la UPL, se abre otra alternativa: sacar un contrato de gestión de las instalaciones en el que la empresa adjudicataria se comprometa a asumir la inversión del equipamiento.