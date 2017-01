El León más sucio

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Noticia triste ver como una ciudad "bonita" (el centro) está sucia desarreglados sus jardines,farolas fundidas, señales caídas, baches en las calles, aceras en las que hace 30 años no se echa un pegote de hormigón, etc. y según algunos la culpa es de los que se emborrachan por el húmedo. Yo soy usuario del Húmedo y ni me emborracho en Ėl. Ni rompo papeleras, ni fundó farolas. Y gracias a la gente que va a esa parte de la ciudad, está conservada y puesta en valor. Y habitantes de la ciudad de León os cargareis el húmedo, si ,mandaréis la movida para Eras de Renueva o para el barrio romántico o para San Andrés del Rabanedo. O para un polígono industrial como hicieron en Ponferrada con la Gran Manzana . Y en unos años el "famoso Humedo" dejara de serlo y se degradará, vaya que si se degradará y terminará como otros cascos antiguos de ciudades a las que podéis ir a visitar. Olvidado y perdera valor.