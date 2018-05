León, en la mina del bitcoin

León se convertirá durante los días 23 y 24 de junio en la capital europea Blockchain (tecnología del bitcoin o moneda virtual que permite la transferencia de archivos digitales) con la celebración del congreso NON central CONF en la que se reunirán grandes especialistas internacionales en esta revolucionaria tecnología. Así lo ha presentado este lunes el presidente de León Blockchain Hub y organizador del evento, Alex Casas, junto con la compañía del concejal de Empleo y Promoción Económica del Ayuntamiento de León, Javier García-Prieto, y el vicepresidente del Instituto Leonés de Desarrollo Económico, Formación y Empleo (ILDEFE), Justo Fernández.

'LA NON central CONF' está impulsada desde la Asociación León Blockchain HUB y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de León a través de León UP / ILDEFE e Innorthvation que le ha cedido el Centro Cívico de León Oeste para desarrollar el evento. Además, el congreso tendrá el apoyo financiero de DASH, una de las principales criptomonedas del mercado y que será aceptada como medio de pago de las entradas del congreso.

Según ha explicado Casas el nombre del evento no es casual ya que ha señalado que "es NON central porque León no es un lugar habitual para la celebración de este tipo de conferencias, y es NON CONF porque el evento surge de la invitación a conocer la ciudad a las casi 200 invitadas".

Unos invitados que según ha destacado el organizador fueron invitados a través de la creación de un grupo de Telegram y que son algunos de los más reputados especialistas nacionales e internacionales que ha conocido él en los dos años de viajes por distintos países y eventos y que, una vez reunidos, se aprovechará su amplio conocimiento en la materia para que realicen distintas charlas y paneles de especialistas.

De hecho, Casas ha resaltado que "ninguno de los ponentes paga ni cobra por estar presente en la conferencia" y que" toda la información sobre ingresos y gastos del evento es públicamente accesible y actualizada en tiempo real a través de la web www.noncentralconf.com".

Asimismo, el presidente de León Blockchain HUB ha asegurado que la fecha de celebración tampoco es "casual", ya que coincide con la noche de San Juan, en la que tradicionalmente está implícito un "ritual de renovación". En ese sentido, desde la organización trabajan para construir una simbología especial en la denominada Hoguera y Noche de SanJuanToshi Nakamoto, en honor al creador de la primer criptomoneda, Bitcoin, e inventor de la cadena de bloques, Satoshi Nakamoto, pseudónimo utilizado por el individuo o grupo detrás del código original de Bitcoin.

El evento no tiene ánimo de lucro y quiere ser inclusivo para permitir participar a todos los interesados con precios reducidos y razonables para la cobertura de los costes del evento. Durante las próximas semanas cerrarán los presupuestos y la financiación y publicarán los precios de las entradas, con el objetivo de la Asociación de que la entrada más económica oscile entre 30 y 50 euros. A la apertura de la venta de entradas y durante un tiempo a determinar, sólo se aceptarán criptomonedas para la compra de las entradas.

Desde la asociación organizadora hacen un llamamiento a la sociedad leonesa para hacer de este evento una experiencia "inolvidable" para los asistentes, y convertir León por un fin de semana en el lugar de reunión de grandes profesionales de la tecnología que revoluciona actualmente el mundo. El programa de la NON central CONF puede consultar en la web www.noncentralconf.com.