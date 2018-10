«León no se muere, siguen naciendo muchos proyectos»

MARÍA J. MUÑIZ | LEÓN

Cansados del ambiente de queja permanente, dispuestos a aprovechar las oportunidades que se les presentan (aseguran que son muchas) y esforzados en luchar por León. La Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) asegura que mucho talento leonés que trabaja fuera está deseando volver, y que el futuro depende de los leoneses. Su presidente, David Abril, empresario y profesor asociado de las universidades de León y Cádiz, asegura que la provincia ofrece muchos foros de ayuda y asesoramiento, pero el emprendedor también debe esforzarse en aprovecharlos. Hay cuestiones que mejorar, pero «León no se muere».

— La AJE acaba de crearse, ¿por qué se ha tardado tanto en dar este paso?

— Un grupo de empresarios, unos de distintas agrupaciones empresariales y otros que nunca se habían implicado en ninguna, reflexionamos sobre lo que era necesario para León. Hemos visto que el potencial es que las personas se unan y hagan cosas en conjunto, por eso decidimos asociarnos. Y la Confederación de Asociaciones de Jóvenes Empresarios nos comunicó que ya existía una, aunque hacía quince años que no funcionaba. AJE es totalmente independiente, y Ceaje está dentro de Ceoe, por eso hablamos con Fele, a la que agradecemos muchísimo todo su apoyo, desde la experiencia y el conocimiento a los equipos e instalaciones. Ahora estamos llegando casi a los cien aspcoadps, estamos muy satisfechos porque nuestro objetivo era llegar al final del año con medio centenar.

— ¿Cuáles son las primeras iniciativas que están tomando?

— AJE León nace para poner en valor a los jóvenes empresarios y defender sus intereses. Pone por delante los intereses de León, si a la provincia le va bien, a los empresarios les irá bien. Hemos creado cinco comisiones: relaciones institucionales, comunicación, eventos, formación y económica. Hemos desarrollado ya varias iniciativas que han tenido gran acogida.

— ¿Qué quiere aportar AJE al mundo empresarial?

— Tenemos una relación de reciprocidad, nosotros somos el futuro y ellos el presente, lo que nos está aportando mucho más de momento que nosotros a ellos, su conocimiento y experiencia. Nosotros intentamos aportar una perspectiva diferente, muchos hemos estado fuera de León y hemos vuelto, tenemos proyectos innovadores, y buscamos unificar esas dos visiones.

— Y ¿qué pueden aportar a la economía y desarrollo de León?

— Ese es nuestro objetivo principal, además de defender nuestros intereses queremos trabajar por y para León. Desarrollar proyectos conjuntos que den visibilidad a la provincia o atraigan nuevas iniciativas supone oportunidades para todos los que estamos aquí.

— ¿En qué sectores desarrollan su actividad los jóvenes empresarios asociados?

— Afortunadamente tenemos representación de todos, desde marketing y comunicación a alimentación, restauración, hoteles, abogados, seguros, desatascos, moda, comercio, formación, industria,... Lo que más nos enorgullece de AJE es que por primera vez vemos que hay personas de todo tipo en la asociación, desde empresarios que venían de otras agrupaciones a quienes no se habían asociado nunca; y eso se nota porque la gente tiene muchas ganas de aportar. Y además se conocen dentro de la asociación, y surgen sinergias para crear nuevos proyectos.

— ¿Cuál es su diagnóstico sobre la situación de la economía local y las posibilidades que ofrece a los jóvenes?

— Estamos cansados de vivir en un ambiente de queja permanente. El alcalde y el presidente de la Diputación insisten en ello, y estamos de acuerdo: vale que nunca vamos a estar satisfechos con lo que hay y siempre vamos a reivindicar más, pero León tiene oportunidades impresionantes. No debemos quedarnos en la queja y no aprovechar lo que tenemos, la calidad de vida, las conexiones que nos permiten ir a Madrid y volver sin problema,... Claro que hay situaciones que afrontar y mejorar, desde la demografía a las comunicaciones, pero tenemos que luchar por aportar nuestro granito de arena.

— Más allá de esas quejas, ¿cómo ve las perspectivas económicas de León?

— Tiene dificultades, como otras pequeñas ciudades. Pero creemos que hay una tendencia positiva, va mejorando poco a poco. Hay que aprovechar esos impulsos, y eso depende de nosotros.

— Emprender porque no hay salida laboral ¿es una buena base para crear una empresa?

— Te puede forzar a cometer errores, pero también para eso está AJE, para que los emprendedores puedan tener ayuda de la experiencia de otros empresarios, y te ayuden a crear un proyecto de éxito antes de que se cometan esos errores.

— ¿Está la sociedad preparada para asumir los fracasos, se nos educa para eso?

— En España cada vez aprendemos más en este sentido, pero sí es verdad que fracasar es un estigma. Es algo manido, pero cierto: en otros países a las personas que fracasan en los negocios se les presupone mucho más preparados para afrontar otro nuevo. Aquí se fracasa, y tienes un estigma, aunque eso también está cambiando. Y hay que aprender a recuperarse de ello. Es algo que además ves cuando te relacionas en una asociación como la nuestra, todo el mundo te apoya y ayuda, y comparte experiencias que han tenido. Todos hemos vivido fracasos. Al final sales mucho más reforzado, y con ganas de volver a intentarlo.

— Usted trabaja en la universidad, ¿comparte la crítica de que las carreras no preparan para los trabajos actuales?

— La universidad siempre ha ido algo retrasada en este sentido, pero se está trabajando muchísimo. Por primera vez este año en la ULE nos han llamado como empresarios y nos hemos reunido para afrontar este desajuste. En cualquier caso, hay que ser consciente de que no es únicamente responsabilidad de la universidad, sino de la persona que recibe la formación. Es imposible abordar en las clases todas las innovaciones que están surgiendo, pero los profesores aportamos en las clases esas innovaciones, y ponemos a disposición las herramientas para que investiguen y profundicen en ello. Libros, cursos on line gratuitos,... Herramientas de extensión de conocimiento que sólo una minoría del alumnado sigue. ¿Qué oportunidades hay en León? Todos han tenido las mismas, pero unos han llegado muy alto y otros no. Los empresarios también tenemos que ser autocríticos, hay que esforzarse y pelear por lo que quieres.

— La mayor parte de los trabajos que se ocuparán de forma inmediata aún no existen. ¿Cómo debería prepararse la universidad para eso?

— Ahí es fundamental el feed-back que te dan los alumnos, y sobre todo los profesores que estamos en el mundo laboral. Y que nos movemos por congresos, que es verdad que te cuestan tu tiempo y tu dinero, pero te ponen en contacto con expertos de todo el mundo, y encuentras información, oportunidades, temarios,... Como dicen los americanos, ‘up to you’, allá tú. Ahí tienes todo, tú verás lo que haces con ello. También es cierto que hay una saturación. Incluso en León, donde hay multitud de órganos de asesoramiento y ayuda. AJE, Ildefe, León Up, Fgulem, Secot, Fele, CEL, Poeda,... Ayudan con planes de negocio muy elaborados. Claro, que eso supone estar varios meses investigando, trabajando,... Y ahí tenemos que ser también autocríticos los emprendedores, requiere un esfuerzo.

— Habla de ejemplos de emprendedores y directivos que están en León, otros en otras ciudades,... ¿Es posible frenar la fuga de talentos en León?

— Sí, si trabaja toda la sociedad unida, desde administraciones a universidad y empresarios, o no tiene sentido. Y dejamos de criticarnos tanto. Tenemos mucho que hacer, y muchos ejemplos de empresas que podían haberse marchado y han decidido permanecer, luchar por León. La fuga de talento se frena con unidad de acción para generar negocio y empleo. En muchos países se está apostando con fuerza por lo que tenemos en León, las tecnologías lo permiten, los trabajadores buscan más que nada calidad de vida, ciudades suficientemente conectadas pero pequeñas. Hay oportunidades. Es cierto que la gente tiene que salir, estudiar Erasmus, ver muchas cosas fuera. Pero tenemos que crear el entorno para que quieran y puedan volver. Están haciéndose cosas en este sentido, como León Up.

— ¿Ve esas mismas posibilidades en el mundo rural? Sin digitalización y comunicaciones suficientes es poco probable que se puedan desarrollar iniciativas.

— Estas posibilidades llegan a muchos más sitios de los que queremos ver. Yo soy de la zona de Valencia de Don Juan, puntera en España en atracción de empresas, inversiones y población, por lo realizado en los últimos años. Debemos reivindicar, pero sobre todo aprovechar las posibilidades que nos ofrecen para lograr ayuda.

— ¿Son los jóvenes empresarios una especie a proteger o la esperanza de futuro de la economía de la provincia?

— Ambas cosas. Una especie a proteger para que haya más cada día. Y seremos más si nos quitan trabas, si permiten que una persona que puede hacer mucho por su idea y por León salga adelante, se vea arropado y tenga facilidades, que no se pierda en el proceso. Hay empresas que han crecido y son punteras, han recibido ofertas para irse a Madrid o fuera de España, y siguen apostando por estar en su tierra, porque es donde quieren estar. Aunque haya incluso peores condiciones fiscales. Pero están donde quieren estar, ayudando y empleando a la gente de su zona. Y que sigue conociendo a otras personas con las que hacen proyectos en conjunto. De este entorno se benefician no sólo los empresarios, sino toda la economía, el empleo,...

— Oyéndole, se olvida eso que tanto se oye últimamente de que León se muere...

— Se dice, pero para nosotros no. Si se muriera, por qué íbamos a seguir los empresarios de León y los jóvenes poniendo en marcha proyectos. Lo fácil es llevarse las manos a la cabeza y decir que no hay nada que hacer. Pero siempre hay alguien que se levanta cada mañana con un proyecto nuevo, y se mueve y lucha por él. Mientras eso siga pasando León no se va a morir. Hay personas con mucho talento que están volviendo a León. ¿Se muere? Me remito a los hechos.