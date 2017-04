León paga el triple por crear una empresa que Asturias o Madrid

Me decía un conocido estadounidense que era curioso que aquí fuera al revés que en su país. En España, al crear una empresa te fríen a tasas y te ponen muchas pegas, cuando ni siquiera has ingresado un solo euro y no estás funcionando. Y una vez obtenido todo, se olvidan de ello y viva la corrupción. Allí te dan todas las facilidades y solo cuando comienzas a funcionar te cobran los impuestos correspondientes si hay beneficios y te controlan para evitar corrupciones. Por otro lado, no nos quejemos, este desmadre autonómico es lo que hemos creado. Aún más, algunos quieren fragmentarlo todavía más, con el León solo o en mitades. Y en una economía globalizada estamos haciendo lo contrario de lo que se debe hacer, cada comunidad hace unas leyes para diferenciarse de la vecina y fastidiar aún más a las empresas, que en algunos casos han de tener 17 criterios distintos según donde vayan. Algunos en León abogan por 18 leyes distintas. Demencial.